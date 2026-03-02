La dirigencia de Club Atlético Lanús oficializó la salida a la venta de 10 000 entradas para la hinchada de Boca Juniors con motivo del partido pendiente de la fecha 7 del Torneo Apertura 2026, que enfrentará a ambos equipos el miércoles 4 de marzo desde las 21 h en el estadio La Fortaleza.

Los tickets destinados al público visitante tienen un precio de 90 000 pesos cada uno, y su adquisición (que ya está habilitada en la web oficial del club de Lanús) se realiza con un límite de 6 entradas por operación, siendo obligatorio cargar los datos personales de cada asistente para validación.

Los hinchas de Boca estarán ubicados en la tribuna Solito, el sector tradicionalmente asignado a visitantes cuando se habilita público en estadios del fútbol argentino. Esta será la tercera ocasión desde julio de 2025 en la que los seguidores xeneizes podrán asistir a un encuentro fuera de La Bombonera tras varias prohibiciones vigentes durante años por cuestiones de seguridad.

La venta de entradas con público visitante se da en un contexto en el que varios clubes impulsan gradualmente el regreso de aficionados visitantes a los estadios, algo que había estado restringido y que ahora se implementa en ciertos compromisos del calendario.

La iniciativa generó también reacciones entre los hinchas por el valor de las localidades, que incluyen recargos por el servicio, lo que eleva el costo final más allá del precio base anunciado.

El encuentro entre Lanús y Boca promete así contar con la presencia de parcialidad visitante, en un marco de operativo de seguridad coordinado entre la dirigencia del club local y las autoridades pertinentes para garantizar el desarrollo del partido con normalidad.