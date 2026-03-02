El presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) es Jorge Giménez, quien asumió al frente del organismo en 2021 con apenas 34 años, en medio de un proceso de reestructuración del fútbol en ese país. Su gestión (poco tradicional por su juventud) lo puso en el centro de atención tras su participación en las gestiones que facilitaron el regreso del argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela por más de 448 días antes de su liberación y salida rumbo a Argentina.

Giménez, vinculado también a sectores del gobierno venezolano y con cercanía política con la vicepresidenta Delcy Rodríguez, fue clave en los contactos institucionales entre la AFA y autoridades del fútbol en Venezuela, que permitieron progresar en las negociaciones para que el gendarme pudiera abandonar ese país en un vuelo organizado por el organismo argentino.

El papel de Giménez se destacó principalmente en la facilitación del enlace con las autoridades venezolanas, un punto crucial en un contexto donde las relaciones diplomáticas entre Argentina y Venezuela estaban deterioradas, lo que complicaba los canales formales de gestión estatal. A través de la FVF se articuló una interlocución que, según la AFA, resultó determinante en la coordinación del regreso de Gallo.

La intervención de la FVF se dio “en un trabajo silencioso y mancomunado” con la Asociación del Fútbol Argentino y la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), que potenciaron los vínculos para promover este acercamiento humanitario. La AFA difundió un comunicado agradeciendo no solo a la presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, sino también a la propia Federación Venezolana por facilitar el contacto que hizo posible este operativo.

El contexto de este gesto coincidió con un escenario político y diplomático tenso entre los gobiernos argentino y venezolano, lo que hizo que la mediación deportiva fuera interpretada como un puente alternativo de diálogo y cooperación. Aunque desde el Ejecutivo argentino se intentó restar protagonismo a la AFA y a su contraparte venezolana en la gestión oficial, la importancia de la FVF y de Giménez quedó en evidencia por la cooperación institucional lograda en el caso.

Jorge Giménez, a través de su cargo en la FVF, se consolidó así como figura de referencia en un episodio que va más allá de lo estrictamente deportivo: su gestión se tradujo en una pieza clave para destrabar la situación que mantenía a un ciudadano argentino privado de su libertad en el exterior.