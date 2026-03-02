Desamparados goleó 4-1 a Atenas en una noche histórica con inauguración de nueva iluminación

La noche del domingo no fue una más para el Club Sportivo Desamparados. Hubo un aroma distinto en el Barrio Patricias Sanjuaninas; una mezcla de nostalgia por lo vivido y ansiedad por lo que vendrá. Es que, tras una larga espera, finalmente se encendieron las flamantes luminarias LED en el Estadio El Serpentario, marcando un antes y un después en la infraestructura de la institución. Y como si el destino quisiera bendecir el estreno, el equipo respondió con una actuación de alto vuelo: goleada 4-1 ante Atenas de Pocito.

Desde temprano, el público puyutano colmó las tribunas para ser parte del histórico corte de cintas simbólico. El marco fue imponente, digno de una final. Bajo el nuevo resplandor blanco de las torres, el equipo capitalino salió decidido a comerse la cancha.

La cuenta se abrió rápido y por duplicado. Rodrigo Galván, encendido y punzante, anotó dos tantos que hicieron delirar a la popular. No se quedó atrás Santiago Ceballos, quien también aportó su doblete para liquidar el pleito y demostrar que Desamparados tiene "artillería pesada" para este Torneo Apertura. Por el lado del Mirasol pocitano, Eduardo Bronvale anotó el descuento del honor, pero la noche ya tenía dueño.

Con este triunfo, el Puyutano suma diez unidades y se acomoda como escolta en la tabla de posiciones, compartiendo lugar de privilegio con Colón Junior. En tanto que Unión de Villa Krause sigue como puntero y es uno de los grandes animadores del certamen local.

El resto de la cuarta fecha

La jornada de domingo dejó otros resultados que mueven la aguja del campeonato de la Liga Sanjuanina de Fútbol:

Unión de Villa Krause sigue firme tras vencer 2-1 a López Peláez en el 12 de Octubre.

Colón Junior no tuvo piedad y goleó 4-0 a Sportivo Villa Ibáñez.

Juventud Zondina se hizo fuerte en el Valle y derrotó 3-1 a Sportivo Rivadavia.

Atlético Alianza también sumó de a tres con un sólido 3-0 sobre Sportivo 9 de Julio.

San Lorenzo de Ullum y Marquesado terminaron repartiendo puntos en un empate con sabor a poco.

