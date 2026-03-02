En medio de la escalada del conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán que ha tenido repercusiones en el mundo del fútbol (incluida la suspensión de competiciones en Qatar por tiempo indeterminado y dudas sobre la realización de la Finalissima entre Argentina y España) la FIFA se manifestó hoy sobre las posibles consecuencias que el conflicto podría tener sobre la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Mattias Grafström, secretario general de la FIFA, aseguró en una conferencia de prensa que la organización sigue de cerca todos los acontecimientos internacionales y que, si bien la situación es motivo de atención, aún es prematuro comentar decisiones drásticas o anticipar cambios en la planificación del torneo. El enfoque del organismo continúa siendo la organización de un Mundial “seguro con todos los equipos participando”.

El dirigente destacó que la FIFA mantiene contacto permanente con los tres países anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá) y que la coordinación con las autoridades de cada sede es una prioridad para garantizar la seguridad de jugadores, delegaciones, hinchas y personal involucrado. No se han anunciado modificaciones oficiales al calendario ni cambios de sedes o fechas.

La postura del máximo organismo del fútbol mundial apunta a despejar dudas y a sostener la planificación original del torneo, que se jugará entre junio y julio de 2026 con 48 selecciones y partidos distribuidos en tres países, mientras se monitorea la evolución de la situación geopolítica.

La declaración se produce en un contexto de incertidumbre generalizada por las consecuencias del conflicto, que ha llevado a federaciones locales y regionales a suspender competiciones y ha generado interrogantes sobre la participación de algunas selecciones en el Mundial, aunque hasta ahora no existe una declaración formal de la FIFA sobre cambios o impactos concretos en el evento.

La organización reitera que la seguridad es la principal prioridad, y cualquier decisión que altere la estructura del campeonato se hará en coordinación con los estados anfitriones y considerando garantías tanto deportivas como de protección para todos los involucrados, conforme avance el escenario internacional.