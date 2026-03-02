La Real Federación Española de Fútbol reconoció que la Finalissima entre España y Argentina, prevista para el 27 de marzo en Qatar, enfrenta un momento de gran incertidumbre por la suspensión de las actividades deportivas en ese país debido a la escalada del conflicto en Medio Oriente.

La Asociación de Fútbol de Catar anunció la suspensión de todas las competiciones y partidos en su territorio “hasta nuevo aviso”, generando dudas sobre si la Finalissima podrá disputarse en la fecha y sede previstas. Ante esa situación, el secretario general de la RFEF, Álvaro de Miguel, explicó que “es prematuro hacer un diagnóstico” sobre si el partido se realizará en Qatar o en otra sede, y que “esta semana será determinante” para conocer la decisión final, enfatizando la necesidad de garantizar seguridad para todos los participantes.

Desde España señalaron que la planificación deportiva contempla jugar tanto ante Argentina como un amistoso frente a Egipto, pero que por el momento las condiciones de seguridad y tranquilidad no están aseguradas. De Miguel resaltó que se está trabajando con la UEFA y la Conmebol para evaluar las alternativas posibles, aunque aún no hay confirmación formal de una cancelación o reprogramación.

La incertidumbre se agrava porque Qatar decidió suspender todas sus actividades deportivas ante la tensión regional generada por ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán, una medida que, aunque no mencionó específicamente la Finalissima, abarca todos los torneos y encuentros pautados en el país.

Por su parte, la FIFA aseguró que sigue de cerca la situación y que se mantienen los contactos con las federaciones implicadas para determinar el futuro del partido, que enfrenta a los campeones de la Eurocopa y la Copa América y tiene un simbolismo especial como antesala del Mundial 2026.

Hasta el momento no se ha emitido un comunicado conjunto con una decisión final, por lo que la organización de la Finalissima permanece en evaluación, a la espera de un desenlace que podría definirse en los próximos días.