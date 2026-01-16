Quién fue Rubén Patagonia, referente del folklore argentino

La cultura patagónica ha perdido a uno de sus máximos exponentes: Rubén Patagonia murió este jueves a los 69 años. Nacido en Comodoro Rivadavia, el artista construyó una trayectoria que entrelazó el folklore, el rock y el séptimo arte, siempre con una perspectiva centrada en los pueblos originarios. Descendiente de tehuelches, inició su labor en 1971, combinando el arte con la militancia cultural y la defensa de la identidad sureña.

Su propuesta musical se destacó por fusionar elementos tradicionales de las comunidades originarias con tecnología actual. En su obra, los ritmos kaani (tehuelche) y loncomeo (mapuche) fueron fundamentales. Editó su primer álbum, Más Acá del Colorado, en 1979, al que siguieron trabajos como Miremos Al Sur y Ay, Patagonia.

Publicidad

En 1998 publicó Cutral-Có, con producción de Ricardo Iorio, y en 2001 lanzó Volver a Ser Uno, producido por León Gieco. Durante su carrera, colaboró con figuras como Divididos, Almafuerte, Lito Vitale, Bersuit Vergarabat, Víctor Heredia, Marcelo Berbel, Milton Aguilar, Hugo Giménez Agüero y Epuyén González.

En el cine, debutó en 1986 convocado por Carlos Sorín para La película del Rey, donde actuó junto a Ulises Dumont, Ana María Giunta y Julio Chávez. Su labor actoral se extendió a producciones internacionales como La eterna sonrisa en Estados Unidos, De los Apeninos a los Andes en Italia y El navegante y los cóndores en Francia. En el año 2000, también integró el elenco del film El Camino.