La Dirección Provincial de Vialidad emitió un reporte detallado sobre la situación de la red vial en San Juan, actualizado a las 07:51 horas de este 12 de enero de 2026. El organismo advirtió sobre la presencia de tramos totalmente inhabilitados y otros sectores donde se debe circular con extrema cautela debido a la labor de equipos técnicos y daños en la calzada,.

Actualmente, las rutas calificadas como intransitables se encuentran en dos departamentos: en Iglesia, la RP-479 (Buena Esperanza – El Carrizal) presenta socavones y material de arrastre; mientras que en Valle Fértil, los caminos a Sierras de Chávez, Sierras de Elizondo y Sierras de Rivero están cerrados por deterioros derivados de las lluvias.

Por otro lado, se solicita circular con precaución en las siguientes zonas: