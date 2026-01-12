Publicidad
Provinciales > Parte oficial

RP-479 y caminos a Valle Fértil fueron declarados intransitables

Vialidad Provincial reporta rutas intransitables en algunos lugares de San Juan, y pide precaución en siete departamentos.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
Vialidad trabaja en calzadas afectadas por material de arrastre y socavones.

La Dirección Provincial de Vialidad emitió un reporte detallado sobre la situación de la red vial en San Juan, actualizado a las 07:51 horas de este 12 de enero de 2026. El organismo advirtió sobre la presencia de tramos totalmente inhabilitados y otros sectores donde se debe circular con extrema cautela debido a la labor de equipos técnicos y daños en la calzada,.

Actualmente, las rutas calificadas como intransitables se encuentran en dos departamentos: en Iglesia, la RP-479 (Buena Esperanza – El Carrizal) presenta socavones y material de arrastre; mientras que en Valle Fértil, los caminos a Sierras de Chávez, Sierras de Elizondo y Sierras de Rivero están cerrados por deterioros derivados de las lluvias.

Por otro lado, se solicita circular con precaución en las siguientes zonas:

  • Calingasta: RP-406 (Baden Ansilta) y RP-439 (El Leoncito).
  • Sarmiento: RP-351 (tramos de RN-40), RP-268 (Calle Búfano), RP-339 (a Escuela Quintana) y RP-341 (Calle Carpino).
  • Jáchal: RP-456 (Huerta De Huachi), RP-477 (Calle Chepes) y RP-478 (El Volcán).
  • Iglesia: RP-436 (El Colorado) y RP-405 (Tudcum – Rodeo).
  • Valle Fértil: RP-510 (Astica – Chucuma), RP-507 (Los Valencianos) y RP-523 (Villa San Agustín – La Majadita).
  • Zonda: RP-12 (Baden Del Sasito).
  • San Martín: RP-214 (Calle Godoy Cruz).
  • 25 de Mayo: Todas las rutas del departamento.
