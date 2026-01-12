Provinciales > Parte oficial
RP-479 y caminos a Valle Fértil fueron declarados intransitables
POR REDACCIÓN
La Dirección Provincial de Vialidad emitió un reporte detallado sobre la situación de la red vial en San Juan, actualizado a las 07:51 horas de este 12 de enero de 2026. El organismo advirtió sobre la presencia de tramos totalmente inhabilitados y otros sectores donde se debe circular con extrema cautela debido a la labor de equipos técnicos y daños en la calzada,.
Actualmente, las rutas calificadas como intransitables se encuentran en dos departamentos: en Iglesia, la RP-479 (Buena Esperanza – El Carrizal) presenta socavones y material de arrastre; mientras que en Valle Fértil, los caminos a Sierras de Chávez, Sierras de Elizondo y Sierras de Rivero están cerrados por deterioros derivados de las lluvias.
Por otro lado, se solicita circular con precaución en las siguientes zonas:
- Calingasta: RP-406 (Baden Ansilta) y RP-439 (El Leoncito).
- Sarmiento: RP-351 (tramos de RN-40), RP-268 (Calle Búfano), RP-339 (a Escuela Quintana) y RP-341 (Calle Carpino).
- Jáchal: RP-456 (Huerta De Huachi), RP-477 (Calle Chepes) y RP-478 (El Volcán).
- Iglesia: RP-436 (El Colorado) y RP-405 (Tudcum – Rodeo).
- Valle Fértil: RP-510 (Astica – Chucuma), RP-507 (Los Valencianos) y RP-523 (Villa San Agustín – La Majadita).
- Zonda: RP-12 (Baden Del Sasito).
- San Martín: RP-214 (Calle Godoy Cruz).
- 25 de Mayo: Todas las rutas del departamento.