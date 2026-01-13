Momentos de extrema tensión se vivieron este lunes por la tarde en el barrio General Bustos, en Córdoba. Un bebé de apenas cinco meses quedó accidentalmente encerrado dentro de una camioneta Dodge Ram, lo que generó preocupación y alarma entre vecinos y transeúntes.

Según informó eldoce.tv, el hecho ocurrió en avenida Leandro Alem al 800, cuando la madre del pequeño descendió del vehículo y, de manera imprevista, se activó el sistema de cierre centralizado. Esto dejó al menor atrapado en el interior del rodado.

Ante la desesperante situación, se dio aviso inmediato a los servicios de emergencia. En pocos minutos, personal de la Dirección Bomberos arribó al lugar y evaluó el escenario, priorizando en todo momento la seguridad del bebé.

Tras adoptar las medidas preventivas necesarias, los efectivos decidieron romper el vidrio del lado del conductor para poder acceder al interior del vehículo. La maniobra permitió abrir la camioneta y rescatar al menor de forma rápida y segura.

El operativo concluyó con éxito y no se registraron personas lesionadas. El bebé fue entregado sano y salvo a su madre, quien expresó un profundo alivio luego del dramático episodio. La rápida y eficaz intervención de los Bomberos fue fundamental para evitar consecuencias mayores.