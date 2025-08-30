Con la expectativa puesta en el domingo 31 por la fecha 7 del Torneo Clausura, San Martín se prepara para enfrentar a River Plate en Buenos Aires, con el objetivo de repetir una hazaña que solo logró una vez en la historia. Fue el 17 de agosto de 2015, cuando el equipo sanjuanino consiguió su único triunfo como visitante en el Monumental con un gol de Facundo Pumpido, en una jornada inolvidable para todos los aficionados del Verdinegro.

El histórico encuentro se disputó en la fecha 20 del certamen. San Martín, con una gran actuación defensiva, se impuso por 1 a 0 ante el elenco de Núñez. La conquista de Facundo Pumpido no solo aseguró los tres puntos, sino que también representó un momento de euforia para el equipo sanjuanino y sus hinchas, quienes celebraron la victoria ante uno de los gigantes del fútbol argentino en su propia cancha. El equipo, dirigido en ese momento por Carlos Mayor, se hizo fuerte como visitante en uno de los estadios más difíciles del país.

Ahora, con la mira puesta en el presente, el plantel verdinegro intentará emular la victoria de hace diez años, en un nuevo enfrentamiento contra el Millonario.