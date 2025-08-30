Huarpe Deportivo > Hace 10 años
San Martín buscará repetir el único triunfo ante River en el Monumental
POR REDACCIÓN
Con la expectativa puesta en el domingo 31 por la fecha 7 del Torneo Clausura, San Martín se prepara para enfrentar a River Plate en Buenos Aires, con el objetivo de repetir una hazaña que solo logró una vez en la historia. Fue el 17 de agosto de 2015, cuando el equipo sanjuanino consiguió su único triunfo como visitante en el Monumental con un gol de Facundo Pumpido, en una jornada inolvidable para todos los aficionados del Verdinegro.
El histórico encuentro se disputó en la fecha 20 del certamen. San Martín, con una gran actuación defensiva, se impuso por 1 a 0 ante el elenco de Núñez. La conquista de Facundo Pumpido no solo aseguró los tres puntos, sino que también representó un momento de euforia para el equipo sanjuanino y sus hinchas, quienes celebraron la victoria ante uno de los gigantes del fútbol argentino en su propia cancha. El equipo, dirigido en ese momento por Carlos Mayor, se hizo fuerte como visitante en uno de los estadios más difíciles del país.
Ahora, con la mira puesta en el presente, el plantel verdinegro intentará emular la victoria de hace diez años, en un nuevo enfrentamiento contra el Millonario.
Un allamiento conjunto de las rurales de San Martín y Albardón con la ONG Mundo Patitas reveló un escenario desolador de crueldad animal. En la jornada de ayer, las autoridades se encontraron con numerosos cadáveres de caballos, equinos y vacunos, además de cinco cachorros galgos hacinados en una jaula minúscula y con heridas.