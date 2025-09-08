Cultura y Espectáculos > Recitales
Santiago Motorizado en San Juan: entradas a la venta para su show del 10 de septiembre
POR REDACCIÓN
El cantautor Santiago Motorizado llegará a San Juan el próximo 10 de septiembre en Mamadera (Lateral de Circunvalación Norte 1959), como parte de su gira mundial. La presentación, programada para las 21:00 horas, ofrecerá al público local la oportunidad de experimentar en vivo el material de su aclamado álbum solista, "El Retorno".
Este trabajo marca un hito en la carrera del artista, siendo su primera producción en solitario después de dos décadas al frente de la banda El Mató a un Policía Motorizado. "El Retorno" se presenta como una obra íntima y poderosa, donde las canciones recorren sus más personales pasiones, como el cine, la amistad, el humor, el misterio y el amor. El álbum está compuesto por once temas que construyen el camino de un antihéroe que se forja en la derrota, salvándose a través de melodías imbatibles.
Reconocido y admirado internacionalmente, Santiago Motorizado ha logrado conectar con diversas generaciones mediante himnos cargados de emotividad. Su trayectoria incluye colaboraciones con artistas de distintos géneros alrededor del mundo y presentaciones en innumerables escenarios de América y Europa, lo que ha consolidado su voz única dentro del rock latinoamericano.
Las entradas para el concierto se encuentran disponibles a un precio de $40.000. Los interesados pueden adquirirlas a través del sistema de venta en línea en la plataforma oficial EntradaWeb.
La derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires encendió las alarmas del mercado. El dólar abrió el lunes con una suba de más del 7% en los principales bancos privados, mientras analistas advierten que el Gobierno deberá usar reservas o ajustar la banda cambiaria para frenar la presión.
La derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires encendió las alarmas del mercado. El dólar abrió el lunes con una suba de más del 7% en los principales bancos privados, mientras analistas advierten que el Gobierno deberá usar reservas o ajustar la banda cambiaria para frenar la presión.
La semana inicia con un pronóstico prometedor de buen tiempo y temperaturas que evocarán la primavera, oscilando entre los 22 y 27 grados. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa jornadas despejadas y un ascenso gradual del termómetro, con algunas ráfagas de viento hacia el miércoles que no afectarán el ambiente cálido.
La contundente derrota de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas bonaerenses golpeó con fuerza a los activos argentinos. Las acciones nacionales que cotizan en Wall Street perdieron hasta 15% y los bonos en dólares retrocedieron hasta 8%. El riesgo país volvió a superar los 1.100 puntos básicos.