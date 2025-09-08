El cantautor Santiago Motorizado llegará a San Juan el próximo 10 de septiembre en Mamadera (Lateral de Circunvalación Norte 1959), como parte de su gira mundial. La presentación, programada para las 21:00 horas, ofrecerá al público local la oportunidad de experimentar en vivo el material de su aclamado álbum solista, "El Retorno".

Este trabajo marca un hito en la carrera del artista, siendo su primera producción en solitario después de dos décadas al frente de la banda El Mató a un Policía Motorizado. "El Retorno" se presenta como una obra íntima y poderosa, donde las canciones recorren sus más personales pasiones, como el cine, la amistad, el humor, el misterio y el amor. El álbum está compuesto por once temas que construyen el camino de un antihéroe que se forja en la derrota, salvándose a través de melodías imbatibles.

Reconocido y admirado internacionalmente, Santiago Motorizado ha logrado conectar con diversas generaciones mediante himnos cargados de emotividad. Su trayectoria incluye colaboraciones con artistas de distintos géneros alrededor del mundo y presentaciones en innumerables escenarios de América y Europa, lo que ha consolidado su voz única dentro del rock latinoamericano.

Las entradas para el concierto se encuentran disponibles a un precio de $40.000. Los interesados pueden adquirirlas a través del sistema de venta en línea en la plataforma oficial EntradaWeb.