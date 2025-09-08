La Libertad Avanza (LLA) experimentó una dura derrota electoral este domingo en la provincia de Buenos Aires, y la localidad de Villa Celina, en el partido de La Matanza, se convirtió en el epicentro simbólico de este revés. Fue en Villa Celina donde, hace poco más de un mes, Javier Milei se tomó una controvertida fotografía junto a su hermana Karina, José Luis Espert, Patricia Bullrich y otros candidatos de LLA, sosteniendo un cartel con el mensaje "Kirchnerismo nunca más". A pesar de este fuerte inicio de campaña, el Gobierno vio cómo ese barrio, esa localidad y ese partido "le dieron la espalda".

En Villa Celina, conocida como "La Pequeña Cochabamba" por su gran comunidad boliviana y descendientes, Fuerza Patria, la fuerza peronista, se impuso por más de cinco puntos. Según el conteo provisorio, el peronismo obtuvo el 42,68% de los votos (4.299 sufragios), mientras que LLA alcanzó el 37,34% (3.761 votos). El Frente de Izquierda quedó en tercer lugar con un 7,84%.

La derrota fue aún más marcada en el conjunto del partido de La Matanza, considerado un bastión peronista. Aquí, el peronismo obtuvo un aplastante 53,36% de los votos, frente al 28,62% de La Libertad Avanza. Es importante destacar que el peronismo ganó en las siete escuelas de Villa Celina, a pesar de que la comunidad había votado a Juntos por el Cambio en las elecciones legislativas de 2017 y 2021.

La foto con el cartel fue tomada en la esquina de Antofagasta y Calle N°2, un punto localmente conocido como "la canchita de Antofagasta". Además de Milei, Karina Milei, Espert y Bullrich, estuvieron presentes en el lanzamiento Oscar Liberman, candidato por la Sexta Sección; Diego Valenzuela, candidato a senador por la Primera; Gonzalo Cabezas, candidato por la Cuarta Sección; y Sebastián Pareja, presidente de LLA en la Provincia, quien ahora es "apuntado internamente por el armado electoral bonaerense".

Aunque en las elecciones de 2023 Unión por la Patria ya había aventajado a LLA en Villa Celina, la brecha se había achicado en el balotaje. En la primera vuelta de 2023, el peronismo obtuvo 18.257 votos contra 11.554 de LLA en el circuito electoral que incluye Villa Celina, Madero y Tapiales. En la segunda vuelta, la diferencia se redujo a menos de 1.500 votos, con 21.299 para el peronismo y 20.025 para los libertarios.