Política > Contundente
Tras la campaña de Milei con cartel "Kirchnerismo Nunca Más", perdió por cinco puntos
POR REDACCIÓN
La Libertad Avanza (LLA) experimentó una dura derrota electoral este domingo en la provincia de Buenos Aires, y la localidad de Villa Celina, en el partido de La Matanza, se convirtió en el epicentro simbólico de este revés. Fue en Villa Celina donde, hace poco más de un mes, Javier Milei se tomó una controvertida fotografía junto a su hermana Karina, José Luis Espert, Patricia Bullrich y otros candidatos de LLA, sosteniendo un cartel con el mensaje "Kirchnerismo nunca más". A pesar de este fuerte inicio de campaña, el Gobierno vio cómo ese barrio, esa localidad y ese partido "le dieron la espalda".
En Villa Celina, conocida como "La Pequeña Cochabamba" por su gran comunidad boliviana y descendientes, Fuerza Patria, la fuerza peronista, se impuso por más de cinco puntos. Según el conteo provisorio, el peronismo obtuvo el 42,68% de los votos (4.299 sufragios), mientras que LLA alcanzó el 37,34% (3.761 votos). El Frente de Izquierda quedó en tercer lugar con un 7,84%.
La derrota fue aún más marcada en el conjunto del partido de La Matanza, considerado un bastión peronista. Aquí, el peronismo obtuvo un aplastante 53,36% de los votos, frente al 28,62% de La Libertad Avanza. Es importante destacar que el peronismo ganó en las siete escuelas de Villa Celina, a pesar de que la comunidad había votado a Juntos por el Cambio en las elecciones legislativas de 2017 y 2021.
La foto con el cartel fue tomada en la esquina de Antofagasta y Calle N°2, un punto localmente conocido como "la canchita de Antofagasta". Además de Milei, Karina Milei, Espert y Bullrich, estuvieron presentes en el lanzamiento Oscar Liberman, candidato por la Sexta Sección; Diego Valenzuela, candidato a senador por la Primera; Gonzalo Cabezas, candidato por la Cuarta Sección; y Sebastián Pareja, presidente de LLA en la Provincia, quien ahora es "apuntado internamente por el armado electoral bonaerense".
Aunque en las elecciones de 2023 Unión por la Patria ya había aventajado a LLA en Villa Celina, la brecha se había achicado en el balotaje. En la primera vuelta de 2023, el peronismo obtuvo 18.257 votos contra 11.554 de LLA en el circuito electoral que incluye Villa Celina, Madero y Tapiales. En la segunda vuelta, la diferencia se redujo a menos de 1.500 votos, con 21.299 para el peronismo y 20.025 para los libertarios.
La derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires encendió las alarmas del mercado. El dólar abrió el lunes con una suba de más del 7% en los principales bancos privados, mientras analistas advierten que el Gobierno deberá usar reservas o ajustar la banda cambiaria para frenar la presión.
La derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires encendió las alarmas del mercado. El dólar abrió el lunes con una suba de más del 7% en los principales bancos privados, mientras analistas advierten que el Gobierno deberá usar reservas o ajustar la banda cambiaria para frenar la presión.
La semana inicia con un pronóstico prometedor de buen tiempo y temperaturas que evocarán la primavera, oscilando entre los 22 y 27 grados. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa jornadas despejadas y un ascenso gradual del termómetro, con algunas ráfagas de viento hacia el miércoles que no afectarán el ambiente cálido.
La contundente derrota de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas bonaerenses golpeó con fuerza a los activos argentinos. Las acciones nacionales que cotizan en Wall Street perdieron hasta 15% y los bonos en dólares retrocedieron hasta 8%. El riesgo país volvió a superar los 1.100 puntos básicos.
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Libertad Avanza (LLA) sufrió una contundente derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, particularmente en el partido de La Matanza, en donde hace poco más de un mes Javier Milei lanzó su campaña junto a destacados candidatos y su hermana, sosteniendo el polémico cartel "Kirchnerismo nunca más".