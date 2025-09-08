Huarpe Deportivo > Historia
Max Dowman, el joven de 15 años de Arsenal que podría superar a Lamine Yamal
El mundo del fútbol no deja de mirar a Max Dowman, la nueva joya de Arsenal, quien con solo 15 años ha debutado en la Premier League y ya es comparado con Lionel Messi por su talento y precocidad. El mediocampista se convirtió en el segundo jugador más joven en la historia del club en disputar un partido oficial y ahora tiene en la mira los récords de Lamine Yamal en la Champions League, donde el español mantiene las marcas de debutante más joven tanto como titular como en fase eliminatoria.
El fenómeno Dowman refleja la constante obsesión de Inglaterra por descubrir a la próxima estrella, desde Wayne Rooney hasta Phil Foden y Bukayo Saka. El joven gunner ya recibió elogios de figuras como Theo Walcott y Gabriel Heinze, quienes lo compararon con Messi por su velocidad, conducción del balón y capacidad para superar rivales con facilidad.
Nacido el 31 de diciembre de 2009, Dowman se entrenó con el primer equipo al final de la pasada temporada, impresionando al entrenador Mikel Arteta. “Tiene un talento descomunal, cada vez que lo ponemos a prueba crece un poco más”, afirmó el DT. A pesar de estar inscrito en la Champions League, la normativa de la UEFA impide que juegue hasta cumplir 16 años, por lo que su debut continental deberá esperar hasta diciembre, aunque su camino hacia los récords de precocidad parece asegurado.
