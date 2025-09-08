Un escándalo de estafa millonaria sacude al ámbito penitenciario, luego de la detención y procesamiento de Alejandro "Tati" Jofré, de 30 años, un agente del Penal de Chimbas. Jofré fue aprehendido el pasado viernes en la UFI Delitos Informáticos y Estafas, acusado de ser el cerebro detrás de una serie de fraudes que ascienden a más de $158.000.000 y que afectan a al menos 25 de sus propios compañeros.

Tras escuchar los argumentos de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, el juez de Garantías, Matías Parrón, dictó la prisión preventiva de Jofré por un plazo de dos meses, confirmando la gravedad de las acusaciones en su contra.

El modus operandi del penitenciario era sistemático y se basaba en el abuso de la confianza de sus colegas. Jofré les prometía altos retornos de dinero a cambio de invertir en supuestas empresas en las que él afirmaba tener participación. Mencionaba tener una "estructura" en empresas de harinas, aceites y empresas civiles, lo que generaba credibilidad entre las víctimas.

Los denunciantes entregaban el dinero a Jofré, quien les aseguraba que lo estaba invirtiendo. Para mantener la farsa y seducir a más inversores, en algunas ocasiones, Jofré incluso devolvía parte del capital con "intereses", lo que incentivaba a los compañeros a seguir invirtiendo sumas aún mayores.

Uno de los casos más impactantes involucra a un compañero que llegó a entregar hasta 43 millones de pesos a Jofré, una suma obtenida tras la venta de su camioneta. Sin embargo, después de recibir este cuantioso monto, Jofré simplemente desapareció, dejando a la víctima sin su dinero y sin respuestas. Este caso es solo uno de los 25 hechos denunciados que suman el cuantioso fraude.