Mundo > Atentado

Ataque en Jerusalén: entre las víctimas fatales había una ciudadana argentina

Un ataque a tiros en una parada de autobús del barrio Ramot, en Jerusalén Este, dejó seis víctimas mortales, entre ellas Sarah Mendelson, una ciudadana argentina que residía en Israel desde su infancia. Dos atacantes palestinos fueron abatidos en el lugar y al menos 21 personas resultaron heridas.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
Sarah Mendelson, una de las seis víctimas mortales del atentado terrorista. (Foto gentileza)

Seis personas murieron y al menos 21 resultaron heridas este lunes en un ataque a tiros en la intersección Ramot, en Jerusalén Este, zona de mayoría palestina ocupada y anexionada por Israel. Entre las víctimas se encontraba Sarah Mendelson, ciudadana argentina de 60 años, que residía en Israel desde su infancia y formaba parte del liderazgo del movimiento juvenil sionista religioso Bnei Akiva. Mendelson se dirigía a su trabajo en la oficina de Bnei Akiva cuando fue asesinada.

Las víctimas del ataque terrorista mortal en Jerusalén, el 8 de septiembre de 2025; arriba de izq. a der.: Levi Yitzhak Pash, Yisrael Matzner, 28 años; rabino Yosef David, 43 años; abajo de izq. a der.: rabino Mordechai Steintzag, 79 años; Yaakov Pinto, 25 años; Sarah Mendelson, 60 años (Cortesía).

Otras víctimas identificadas son Yaakov Pinto, de 25 años y residente de Jerusalén; Rabino Levi Yitzhak Pash, de Tel Zion; Israel Mentzer, de 28 años, y Yosef David, de 43 años, ambos residentes de Ramot; y Rabino Mordechai Steinsteg, de 79 años, quien emigró desde Estados Unidos y además de su formación como cardiólogo, era propietario de la panadería “Dr. Mark’s Bakery” en Beit Shemesh.

El ataque fue perpetrado por dos palestinos armados que subieron a un autobús y abrieron fuego contra los pasajeros antes de ser neutralizados por un soldado y un civil armado. Las autoridades trasladaron a los heridos a distintos centros médicos de la ciudad.

Tras los hechos, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, se desplazaron al lugar para condenar el atentado. Los ataques de palestinos contra israelíes en Cisjordania y Jerusalén Este son frecuentes, aunque es poco común que dejen tantas víctimas mortales como en este caso.

