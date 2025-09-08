Seis personas murieron y al menos 21 resultaron heridas este lunes en un ataque a tiros en la intersección Ramot, en Jerusalén Este, zona de mayoría palestina ocupada y anexionada por Israel. Entre las víctimas se encontraba Sarah Mendelson, ciudadana argentina de 60 años, que residía en Israel desde su infancia y formaba parte del liderazgo del movimiento juvenil sionista religioso Bnei Akiva. Mendelson se dirigía a su trabajo en la oficina de Bnei Akiva cuando fue asesinada.

Las víctimas del ataque terrorista mortal en Jerusalén, el 8 de septiembre de 2025; arriba de izq. a der.: Levi Yitzhak Pash, Yisrael Matzner, 28 años; rabino Yosef David, 43 años; abajo de izq. a der.: rabino Mordechai Steintzag, 79 años; Yaakov Pinto, 25 años; Sarah Mendelson, 60 años (Cortesía).

Otras víctimas identificadas son Yaakov Pinto, de 25 años y residente de Jerusalén; Rabino Levi Yitzhak Pash, de Tel Zion; Israel Mentzer, de 28 años, y Yosef David, de 43 años, ambos residentes de Ramot; y Rabino Mordechai Steinsteg, de 79 años, quien emigró desde Estados Unidos y además de su formación como cardiólogo, era propietario de la panadería “Dr. Mark’s Bakery” en Beit Shemesh.

El ataque fue perpetrado por dos palestinos armados que subieron a un autobús y abrieron fuego contra los pasajeros antes de ser neutralizados por un soldado y un civil armado. Las autoridades trasladaron a los heridos a distintos centros médicos de la ciudad.

Tras los hechos, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, se desplazaron al lugar para condenar el atentado. Los ataques de palestinos contra israelíes en Cisjordania y Jerusalén Este son frecuentes, aunque es poco común que dejen tantas víctimas mortales como en este caso.