Un violento choque frontal sacudió la tranquilidad de Marquesado en la madrugada del domingo, 7 de septiembre de 2025, aproximadamente a las 03:30 horas. El incidente, ocurrido en la intersección de Av. Libertador y Sgto. Baigorria, involucró a un adolescente de 17 años que se encontraba al volante y un Uber.

Según el informe proporcionado por la Oficial Ayudante Evelin Zambrano del personal policial de Comisaría 34, que se hizo presente en el lugar, el siniestro fue provocado por Gonzalo Ontiveros, de 17 años, quien conducía un Renault Sandero Stepway. El joven, que viajaba acompañado de otro menor de edad, circulaba por Av. Libertador en sentido de oeste a este.

A la altura de calle Baigorria, Ontiveros realizó una maniobra imprudente, sobrepasando a gran velocidad a otro vehículo que iba en el mismo sentido. Esta acción temeraria le hizo perder el control del automóvil, que se desplazó, invadiendo el carril contrario.

En ese preciso instante, por la misma Av. Libertador pero en sentido opuesto (de este a oeste), circulaba un Volkswagen Virtus. Este rodado era conducido por Roberto Carlos Luna, quien operaba como chofer de Uber y trasladaba a dos pasajeros: Gimena Danila Alvares y Hector Illanes, de 64 años de edad.

La colisión frontal fue inevitable. Dada la edad del protagonista de la conducta imprudente, menor de edad, se dio intervención de manera inmediata al Segundo Juzgado de Menor en turno, que ha tomado a su cargo las actuaciones correspondientes al caso. Hasta el momento, no se han reportado detalles sobre el estado de salud de los involucrados.