En la apertura del lunes 8 de septiembre, las cauciones bursátiles tocaron el 70% TNA para luego moderar hasta el 56%, reflejando la incertidumbre generada por la victoria de Fuerza Patria sobre La Libertad Avanza por casi 14 puntos en la provincia de Buenos Aires. Las Lecaps muestran una curva descendente en el corto plazo, que se aplana y repunta levemente en los tramos largos, con Tasas Efectivas Mensuales (TEM) de 6,4% a 3,66% y Tasa Nominal Anual (TNA) de 74,2% a 58,82%.

Las acciones argentinas en Wall Street registraron fuertes bajas de hasta 22%, con Grupo Supervielle (-22%), Grupo Financiero Galicia (-20,6%), Transportadora Gas del Sur (-20%), BBVA (-20%) y Banco Macro (-19%). El Merval se hundió 12,9% en pesos a 1.738.996 puntos, y 16% en dólares a 1.204 puntos.

En cuanto al dólar, el minorista abrió con saltos de hasta $1.470 en bancos como Galicia, Santander y BBVA, para luego moderar a $1.450–$1.460. El mayorista alcanzó $1.450, un 6,2% más que el cierre del viernes, mientras que el dólar blue se mantiene en $1.450 en cuevas de la city. Los dólares financieros también treparon: el Contado con Liquidación (CCL) subió 4,1% a $1.447,17 y el MEP avanzó 4,7% hasta $1.448,94. Por su parte, el dólar cripto operaba en $1.440,74 según Bitso.

Operadores del mercado coincidieron en que la jornada refleja la presión sobre el Gobierno nacional ante el revés electoral en Buenos Aires y la incertidumbre sobre la continuidad del programa económico de Javier Milei y Luis Caputo, que, según comunicados oficiales, no sufrirá modificaciones.