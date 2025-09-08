Economía
Mercados en alerta: las acciones caen hasta 20% en Nueva York y los bonos un 9%
POR REDACCIÓN
En la apertura del lunes 8 de septiembre, las cauciones bursátiles tocaron el 70% TNA para luego moderar hasta el 56%, reflejando la incertidumbre generada por la victoria de Fuerza Patria sobre La Libertad Avanza por casi 14 puntos en la provincia de Buenos Aires. Las Lecaps muestran una curva descendente en el corto plazo, que se aplana y repunta levemente en los tramos largos, con Tasas Efectivas Mensuales (TEM) de 6,4% a 3,66% y Tasa Nominal Anual (TNA) de 74,2% a 58,82%.
Las acciones argentinas en Wall Street registraron fuertes bajas de hasta 22%, con Grupo Supervielle (-22%), Grupo Financiero Galicia (-20,6%), Transportadora Gas del Sur (-20%), BBVA (-20%) y Banco Macro (-19%). El Merval se hundió 12,9% en pesos a 1.738.996 puntos, y 16% en dólares a 1.204 puntos.
En cuanto al dólar, el minorista abrió con saltos de hasta $1.470 en bancos como Galicia, Santander y BBVA, para luego moderar a $1.450–$1.460. El mayorista alcanzó $1.450, un 6,2% más que el cierre del viernes, mientras que el dólar blue se mantiene en $1.450 en cuevas de la city. Los dólares financieros también treparon: el Contado con Liquidación (CCL) subió 4,1% a $1.447,17 y el MEP avanzó 4,7% hasta $1.448,94. Por su parte, el dólar cripto operaba en $1.440,74 según Bitso.
Operadores del mercado coincidieron en que la jornada refleja la presión sobre el Gobierno nacional ante el revés electoral en Buenos Aires y la incertidumbre sobre la continuidad del programa económico de Javier Milei y Luis Caputo, que, según comunicados oficiales, no sufrirá modificaciones.
La derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires encendió las alarmas del mercado. El dólar abrió el lunes con una suba de más del 7% en los principales bancos privados, mientras analistas advierten que el Gobierno deberá usar reservas o ajustar la banda cambiaria para frenar la presión.
La Libertad Avanza (LLA) sufrió una contundente derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, particularmente en el partido de La Matanza, en donde hace poco más de un mes Javier Milei lanzó su campaña junto a destacados candidatos y su hermana, sosteniendo el polémico cartel "Kirchnerismo nunca más".