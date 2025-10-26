San Juan transita una jornada electoral tranquila y ordenada. Desde las primeras horas del domingo, las 238 escuelas habilitadas abrieron sus puertas con normalidad y el proceso de votación avanza sin inconvenientes, bajo un amplio operativo de seguridad coordinado por la Secretaría de Seguridad, la Policía de San Juan y el Ejército Argentino.

El secretario de Seguridad, Enrique Delgado, destacó la importancia del trabajo articulado entre las fuerzas y la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas para el seguimiento del comicio.

“Ha sido un día muy importante en la provincia y en el país. Esto fortalece la democracia que recuperamos en 1983. Hoy damos un paso más adelante con un trabajo colaborativo y en conjunto entre el R22 y la Policía”, señaló.

Una app que permite monitoreo en tiempo real

Delgado explicó que durante la jornada se implementó una aplicación de reporte en línea, que permite conocer de forma inmediata la situación de cada establecimiento educativo.

“A través de esta comunicación, tanto el que está a cargo del comando como la Policía de San Juan tienen en tiempo real la situación de cada escuela, en cuanto a la seguridad que se debe llevar a cabo”, indicó el funcionario.

Según detalló, las 238 escuelas comenzaron las actividades electorales como corresponde y no se registraron incidentes ni demoras al inicio del proceso. “Estamos ante un muy buen comienzo”, afirmó.

El debut de la Boleta Única, sin demoras ni inconvenientes

El secretario también se refirió al estreno de la Boleta Única de Papel, que se utiliza por primera vez en la provincia y en el país.

“Había mucho temor por el tema de la boleta nueva, de que llegara todo correctamente en las urnas, pero no se ha reportado ningún tipo de retraso”, aseguró.

Delgado destacó el despliegue coordinado para garantizar la custodia del material electoral desde su origen.

“Fue importante que el operativo de seguridad, sobre todo en lo que respecta a las boletas, se iniciara desde el momento en que salieron de Buenos Aires hasta su llegada a la provincia, bajo responsabilidad del Ejército. Luego continuó la distribución y custodia en los correos y, finalmente, en cada escuela”, detalló.

Para el funcionario, el operativo fue exitoso: “Todo eso ha sido un éxito. La jornada se desarrolla con total normalidad y con un monitoreo permanente en todo el territorio”.