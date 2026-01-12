La 83ª edición de los Globos de Oro, celebrada el 11 de enero de 2026, consagró la carrera de la australiana Rose Byrne. La intérprete, nacida en Sídney, obtuvo su primer trofeo como Mejor Actuación Femenina en una Película — Musical o Comedia por su labor en la producción independiente If I Had Legs I’d Kick You.

Byrne, quien ya contaba con un Oso de Plata de Berlín y un Critics Choice, superó en su categoría a figuras de renombre como Cynthia Erivo, Emma Stone, Chase Infiniti, Amanda Seyfried y Kate Hemsworth o Kate Hudson. Este logro llega tras sus previas nominaciones en 2008 y 2010 por la serie Damages.

Publicidad

La cinta premiada, dirigida y escrita por Mary Bronstein, destacó por ser una obra de bajo presupuesto —estimado en $8,50— rodada en apenas 25 días. El filme narra la historia de Linda, una madre que comienza a perder la razón mientras su esposo está ausente y su hija permanece conectada a un dispositivo médico por una enfermedad misteriosa. El reparto principal incluyó a estrellas como Conan O’Brien, Danielle Macdonald, Delaney Quinn, Christian Slater y A$AP Rocky.

Al aceptar el premio, Byrne admitió que el triunfo fue una “completa sorpresa” y confesó no tener un discurso preparado. La actriz aprovechó para agradecer a sus padres por "pagar Paramount+ para poder verla desde Sídney" y explicó la ausencia de su pareja, Bobby Cannavale: “Quiero agradecer a mi esposo, Bobby Cannavale, que no pudo estar aquí porque vamos a recibir un dragón barbudo y fue a una exposición de reptiles en Nueva Jersey”.

Publicidad

La gala también reconoció a Timothée Chalamet como Mejor Actor de Comedia por Marty Supreme, quien venció a Jesse Plemons, Lee Byung-Hun, George Clooney, Ethan Hawke y Leonardo DiCaprio.

En el apartado musical, Ludwig Göransson se impuso con la banda sonora de Sinners ante Kangding Ray, Hans Zimmer, Jonny Greenwood, Alexandre Desplat y Max Richter; mientras que la pieza “Golden” de K-pop demon hunters ganó como Mejor Canción.

Publicidad

En televisión, los premios principales fueron para Noah Wyle, Owen Cooper y Seth Rogen. Estos galardones, entregados antes de los Óscar de marzo, refuerzan la relevancia de las actuaciones intensas en el cine de culto.