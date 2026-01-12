Adiós a Gastón Leandro: murió el músico ícono de Mar del Plata

La música de Mar del Plata y Necochea despide a Gastón Leandro, el intérprete de 52 años fallecido este 11 de enero. Con tres décadas de trayectoria, el cantante y guitarrista necochense dejó una marca imborrable en el circuito de bares y eventos sociales de la región.

Leandro fue un artista polifacético que interpretó clásicos del rock y el pop, además de realizar animación de eventos privados y producción de espectáculos.

Publicidad

En los últimos años, trabajó en el área técnica de sonido del Concejo Deliberante municipal, donde era muy apreciado por sus compañeros. Su carrera incluyó registros de momentos compartidos sobre el escenario con leyendas nacionales como Pappo y Charly García.

Tras el anuncio de su deceso por parte de sus allegados en redes sociales, sus colegas lo recordaron como un “trabajador incansable de la cultura”. Su despedida será este lunes a las 9:30 horas en Sepelios del Puerto, avenida Luro 6454, con la presencia de referentes de la música local.