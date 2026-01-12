Nuevo formato en el museo de Sarmiento: ingreso solo con visitas guiadas programadas

Con el objetivo de optimizar la experiencia de los visitantes y garantizar la seguridad tanto del patrimonio como del público, el Museo y Biblioteca Casa Natal de Sarmiento informó la puesta en marcha de un nuevo formato de atención que regirá desde el 12 de enero hasta el 31 de marzo de 2026.

La principal novedad es que el acceso al museo se realizará exclusivamente mediante visitas guiadas programadas, tanto para recorrer los patios y jardines como las salas interiores de la histórica casona. Esta modalidad busca ordenar el flujo de personas, en línea con las medidas de prevención sísmica y la capacidad de carga de los espacios.

Dinámica de las visitas y horarios

Cada recorrido tendrá una duración aproximada de una hora y contará con un cupo máximo de 25 personas. Los guías abordarán la historia del inmueble en sus distintas etapas –desde su función como vivienda familiar hasta su conversión en museo– y profundizarán en la vida y obra del prócer sanjuanino Domingo Faustino Sarmiento.

Los horarios de atención del museo durante el verano serán:

Lunes, martes, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados: de 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 21:00 horas.

Miércoles: cerrado al público.

Los turnos para las visitas guiadas se ofrecerán en los siguientes horarios dentro de esos rangos:

Turno mañana: 10:00 y 12:00 horas.

Turno tarde: 18:00 y 20:00 horas.

Flexibilidad para grupos y contingentes

Para grupos organizados de más de 25 personas, o para aquellos que requieran horarios especiales fuera de los pautados, el museo ha diseñado una alternativa. En estos casos, se ofrecerá una charla histórica en los patios exteriores, lo que permite mantener la divulgación del legado sarmientino sin sobrecargar las salas interiores, asegurando así el confort y la seguridad de todos.

Esta nueva organización busca equilibrar la alta demanda turística propia de la temporada estival con la preservación del emblemático edificio, declarado Monumento Histórico Nacional. Al estructurar la visita en torno a un relato guiado, se enriquece la experiencia educativa y se garantiza que cada visitante reciba una atención personalizada y de calidad.