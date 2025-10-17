El 17 de octubre de 2025, Sergio “Goyco” Goycochea cumplió 62 años. Un mensaje en sus historias de Instagram encendió la curiosidad y "prendió fuego las redes del fútbol argentino". El saludo llegó de una figura con "tanto poder como controversias": nada más ni nada menos que Claudio “Chiqui” Tapia, el presidente de la AFA.

Tapia, quien es presidente de la AFA desde 2017 y logró ser reelecto, compartió una foto actual de Goycochea con una pelota en la mano. Le dedicó un mensaje "sencillo, pero afectuoso": “Goyco querido. Feliz cumpleaños”. El hecho de que Tapia haya elegido dedicarle un saludo público no es un detalle menor.

Los roles en contraste

Actualmente, Goycochea no ocupa un cargo institucional relevante dentro de la AFA. Su rol se mantiene más vinculado a su presencia como figura mediática y comentarista. Su importancia radica en lo que representa: "legado, autoridad moral futbolera y respeto popular", gracias a sus buenas actuaciones en Mundiales que lo convirtieron en un símbolo del arco argentino.

Tapia, en cambio, es un "personaje vivo del poder futbolístico argentino". Es una figura que "despierta fuertes controversias". Ha sido criticado por su estilo centralizador, por el peso simbólico que le otorga a sus decisiones, y por polémicas relacionadas con descensos, suspensiones de torneos y tensiones con clubes y dirigentes. Además, ha enfrentado acusaciones de falta de transparencia en varios procesos electorales internos.