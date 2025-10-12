Cultura y Espectáculos > Emocionados
Sofía Pachano y Santiago Ramundo anunciaron que esperan un varón con un creativo "periódico ficticio"
POR REDACCIÓN
La pareja conformada por Sofía Pachano y Santiago Ramundo ha compartido una de las noticias más esperadas desde que confirmaron su embarazo en julio: ¡el sexo de su bebé!
El anuncio, realizado a través de una publicación conjunta en sus redes sociales el 12 de octubre de 2025, generó una ola de felicitaciones y entusiasmo entre sus seguidores.
La pareja apostó por una "puesta en escena creativa" y "mucho más que una simple frase" para la revelación. En una foto cargada de ternura, Sofía, luciendo un short de jean y remera navy de rayas, mostró orgullosa su incipiente pancita, mientras Santiago, en total denim, la abrazaba entre risas. Las imágenes se compartieron tanto a color como en blanco y negro.
El detalle "genial" del anuncio fue el "periódico ficticio" que ambos sostuvieron ante la cámara. En letras enormes, la tapa gritó la noticia: “¡ES VARÓN!” y “¡EXTRA! ¡EXTRA!”, secundada por el titular “BB Millas es…”.
Las palabras que acompañaron la publicación hicieron un guiño al humor familiar y las tradiciones. La pareja celebró la "tradición y el folklore periodístico de la familia de Santiago" al darle la bienvenida a "un nuevo canillita a la familia paterna". Además, bromearon sobre el costado teatral de la familia de Sofía, diciendo que en la familia materna (la de Aníbal Pachano) se preparan para comprar los derechos de “Newsies: El Musical”.
Ante la curiosidad de sus seguidores, la futura mamá aclaró divertida que por el momento el pequeño seguirá siendo llamado “bebé Millas” porque "no tenemos" nombre aún.
Sofía, que en cada imagen y texto mostró la complicidad que la une a su pareja, aprovechó el momento para dedicarle unas tiernas palabras a Santiago Ramundo. En sus historias de Instagram, Sofía escribió: “Y a vos @santiramundo, te amo… Gracias por esta aventura. Espero que sea un varón bueno y amoroso como vos… Y sobre todo tenga tus ojos y tu cantidad de pelo ”.
