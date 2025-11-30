El detalle de Wanda Nara que la China Suárez quiere robar

Wanda Nara volvió a estar presente en uno de los momentos más importantes del año para su familia, al asistir al acto escolar de fin de año de sus hijas, Francesca e Isabella. Como es habitual, la figura llegó con su estilo inconfundible y un detalle que no pasó desapercibido para quienes siguen los movimientos del clan Icardi.

En esta ocasión, Wanda eligió acompañar a las pequeñas con dos ramos de jazmines, las flores preferidas de sus hijas. Se destacó que estos jazmines eran blancos, delicados y poseían ese perfume inconfundible, convirtiéndose en los protagonistas inesperados del evento.

Publicidad

El hecho de que Wanda Nara apareciera con jazmines abrió rápidamente una lectura paralela: ¿cuánto tardará la China Suárez en declararlos sus favoritos?. Los jazmines, con el gesto de Wanda multiplicado en redes, encendieron las especulaciones sobre si será cuestión de tiempo para que aparezcan también en el radar floral de la China Suárez.

Según la narrativa que rodea al espectáculo, el universo floral de Wanda y Mauro Icardi parece tener un eco constante del lado de la China. Se recuerda que la China Suárez ya hizo público un recorrido cambiante sobre sus flores preferidas. Primero aseguró que eran las rosas, pero luego se inclinó por las peonías, y estas últimas son, casualmente, las favoritas de la mamá de Mauro Icardi.