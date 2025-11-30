El festejo íntimo de Rodrigo de Paul con Tini Stoessel tras salir campeón

La celebración del campeonato del Inter Miami en Estados Unidos fue doble para Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, quienes se mostraron más que enamorados. El futbolista salió campeón en la Conferencia Este de la MLS cuando su equipo, comandado por Lionel Messi, ganó por goleada. En el Chase Stadium, las Garzas vencieron 5 a 1 a New York City y alzaron la copa, avanzando a la gran final del certamen local.

En medio de la euforia por el triunfo, De Paul corrió hacia Tini. Se fundieron en un abrazo y un beso que dio vuelta al mundo. Las imágenes de la pareja fueron inmediatamente retratadas y circularon por las redes sociales. Fue un momento de gloria para Rodri junto a su gran amigo y capitán del equipo, Lio Messi. Se observó que Tini estaba toda vestida de negro y con una capucha puesta, la cual quedó al descubierto cuando se besaron ante los ojos de todo el estadio.

Este tierno momento es uno más en la vida de la pareja, que consolida su relación. De Paul, quien suele destacarse en el equipo, pasa por un gran momento futbolístico y personal afianzando su relación con Tini. Recientemente, él la acompañó en varias presentaciones de FUTTTURA en Tecnopolis, incluida la última celebrada el pasado 16 de noviembre.

A pesar del gran presente deportivo, con rumores de boda próxima, el tema del casamiento fue puesto sobre la mesa por la propia artista. Tini encendió los rumores en uno de sus recientes shows en Tecnopolis con un comentario inesperado sobre su supuesto casamiento con De Paul. Sabiendo lo que podían llegar a consultarle sus fanáticos, Stoessel, con mucha complicidad, les pidió que sean cuidadosos cuando la consultaron: "¿Te vas a casar?". Sin dar una respuesta concreta, evitando el tema que ella misma mencionó, la artista remató entre risas: "No, paren, en serio. Me cuidan".

El comentario desató gran delirio entre sus seguidores y volvió a poner el tema del casamiento sobre la mesa. Los rumores sostienen que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se casarán por civil el 5 de diciembre de 2025, en una ceremonia íntima y privada. La boda civil busca formalizar su unión antes de fin de año, en medio de las apretadas agendas de ambos, mientras que la gran fiesta se realizaría en una fecha posterior, probablemente en 2026.

El equipo de Messi y compañía jugará por la MLS Cup, el título de campeón del fútbol estadounidense. Enfrentará el próximo sábado al Vancouver Whitecaps del alemán Thomas Müller, ganador del oeste.