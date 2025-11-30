La dura historia de vida de la mamá de Lali Espósito: "Empecé la quimio y..."

Majo Riera, madre de Lali Espósito, abrió su corazón en una entrevista con María Laura Santillán, ofreciendo sus confesiones más íntimas sobre el cáncer de mama que atravesó y cómo este suceso le cambió la vida inmediatamente.

La decisión más fuerte que tomó la madre de Lali fue separarse después de 34 años de matrimonio. Majo Riera pensó que podía morir en medio de la enfermedad. La vida le había dado una noticia en la que tenía que tomar fuertes iniciativas de cara a lo que tenía enfrente.

Majo Riera detalló el momento exacto de su quiebre personal: "Me operé el 9 de diciembre del 2020. Durante ese verano tomé la decisión den separarme después de 34 años de matrimonio". Añadió que esto ocurrió "Ahí nomás de haberme operado y empezando la quimio, empezando los tratamientos".

Cuando Santillán le preguntó directamente la razón de la separación, Majo respondió: "El cáncer me puso en otro lugar".

La perspectiva de la enfermedad la impulsó a modificar su entorno para enfrentar el tratamiento: "Fue 'che, te podés morir. Vaya a vivir, vaya a hacer lo que quiera hacer'. De verdad me puso en otro lugar". Riera continuó explicando su motivación para dejar la relación: "Me puedo llegar a morir de verdad, y yo sabía cómo quería pasar yo ese tiempo de tratamiento". La angustia de los demás se volvió insostenible para ella en ese contexto: "No podía estar con la angustia de los otros. Yo necesitaba estar rodeada con alguien que me diga 'che, va a estar bien'. Y así fue. Dejé mi casa marital".

La separación fue una decisión rotunda: "Fue 'Che, me voy', 'bueno, pero cuando...'", remarcó Riera. Confirmó que la decisión nunca fue temporal: "Nunca lo sentí provisorio".

Después de la operación, Majo Riera se fue de su casa matrimonial, y sus amigas se mudaron con ella para acompañarla durante los tratamientos. Ella relató la intensidad de la batalla: "Atravesé todos los tratamientos quimio, rayos y sí, me cambió la vida mucho".

Majo Riera habló de su lucha contra el cáncer de mama por primera vez allá por 2022. En una historia de Instagram, se mostró con una campera, gorrito y barbijo, levantando un trofeo, y escribió: “Día Internacional de la lucha contra el Cáncer de mamas. Hace un año y unos meses...”. En una segunda foto, puso “Hoy”, y aprovechó la ocasión para concientizar a sus seguidores: “¡Háganse los exámenes anuales!”.