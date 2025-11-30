Ivana Figueiras contra Chechu Bonelli: “Garpa ser la ex despechada"

Ivana Figueiras salió con los tapones de punta contra Ángel de Brito, pero también la ligó Chechu Bonelli. La modelo, actual pareja del futbolista Darío Cvitanich, se cansó de la situación mediática generada alrededor de la separación de Cvitanich y de lo que se ha estado hablando durante días.

El conflicto se intensificó a raíz de unas historias que compartió el conductor de LAM. Ángel de Brito mostró a Ivana y Darío paseando en un shopping con una de las hijas de Ivana. Sin embargo, Ángel se confundió al escribir, y en una de las imágenes puso: “Cvitanich y Chechu de shopping”.

Al encontrarse con esta publicación, Ivana Figueiras reaccionó inmediatamente, escribiendo en sus redes: “Me encantaría que saques a mi hija de tus redes. Cualquier persona que me conoce sabe el cuidado a mis hijas más que nadie. Son mi límite”. La modelo prosiguió su descargo, subrayando que sus hijas son su límite. “No soy parte de ningún circo mediático que generen personas que viven de esto. Mis hijas. Mi límite. Gracias”, afirmó la modelo sobre la foto en cuestión. Ivana también aprovechó para corregir al periodista: “Y al menos aprende mi nombre amor. Con mis hijas no. Gracias”.

Aprovechando la situación con Ángel de Brito, Ivana Figueiras se refirió al hostigamiento que está viviendo desde que oficializó su relación con Darío Cvitanich. La modelo detalló el acoso sufrido: “Hace meses me estoy bancando que me llamen Tatiana, que me puteen me bardeen. Me digan rompe hogares, rompe familias. Yo tengo dos hijas mujeres. El 14 de julio fue la primera vez que vi a Darío. Juro por mis hijas”.

Figueiras subrayó que ella estuvo con alguien separado. Desde entonces, ha sufrido diversas formas de amenaza y acoso. “A partir de ahí sufrí amenaza de todo tipo, amiguitas escribiéndome, etc. Su ex escribiéndome diciéndome que ni lo intente y enterar cosas más (por suerte tengo los mensajes), la chica que trabaja en su depto me manda fotos de Instagram. Todo una locura que jamás viví. Yo estuve con alguien separado. Si él no le dejó las cosas claras a la ex, no es problema mío. Déjenme en paz. No quiero ser parte de este circo. Gracias”, manifestó.

Finalmente, Ivana Figueiras le habló directamente a Chechu Bonelli. La modelo acusó a la ex pareja de Cvitanich de victimizarse: “Entiendo que garpe mucho más ser la ex despechada. La pobrecita. Pero a mí déjenme en paz. No rompí ninguna familia. Besos”.