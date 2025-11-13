El Gobierno de Javier Milei difundió una nueva guía oficial destinada a la detección de billetes falsos de pesos, dólares y euros, que será utilizada por todas las fuerzas policiales y de seguridad federales del país. La iniciativa quedó establecida en la Resolución 1240/2025 del Ministerio de Seguridad de la Nación, publicada este jueves en el Boletín Oficial con la firma de Patricia Bullrich.

El documento, titulado “Guía de actuación – Detección de Moneda Falsificada”, busca unificar criterios y procedimientos en la identificación de billetes apócrifos o alterados. Aunque está dirigida al personal policial, muchas de las recomendaciones pueden ser aplicadas por cualquier persona que desee comprobar la autenticidad de sus billetes.

Según la resolución, el avance de las tecnologías digitales e impresiones sofisticadas ha incrementado los riesgos de falsificación, por lo que se decidió actualizar las herramientas de prevención y fortalecer la protección del sistema financiero nacional.

Entre las principales recomendaciones, se detalla que en los pesos argentinos debe verificarse el relieve de la impresión, la marca de agua, el hilo de seguridad y la tinta de variabilidad óptica.

En los dólares, se aconseja revisar la textura del papel, la marca de agua con el rostro o número, y el cambio de color del número de valor, además del hilo 3D en los billetes de 100. Para los euros, la guía indica comprobar el relieve del diseño, la ventana con retrato y el holograma que cambia de color al inclinar el billete.

Con esta medida, el Ministerio de Seguridad busca mejorar la capacitación y coordinación de las fuerzas federales frente a delitos económicos y brindar a la población herramientas prácticas para detectar dinero falsificado.