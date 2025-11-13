La Base de Las Higueras, en el sur de Córdoba, se prepara para vivir un hecho sin precedentes. El 5 de diciembre llegarán las primeras seis aeronaves F-16 Fighting Falcon, de un total de 24 adquiridas a Dinamarca, que marcarán el reemplazo histórico de la flota Mirage de la Fuerza Aérea Argentina. El acto será encabezado por el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa Luis Petri, en lo que el Gobierno considera “la renovación más importante en materia de defensa en los últimos 40 años”.

Las aeronaves (cuatro biplazas y dos monoplazas) llegarán volando directamente desde Dinamarca, con reabastecimiento en vuelo de aviones KC-135R y apoyo logístico de un Hércules C-130H argentino. Los biplazas serán pilotados por aviadores daneses, mientras que los monoplazas estarán a cargo de pilotos argentinos.

El intendente de Las Higueras, Gianfranco Luchessi, celebró el acontecimiento y aseguró que tendrá un fuerte impacto económico y social en la zona. “Unas 30 familias de Estados Unidos se radicarán en la ciudad para trabajar en el mantenimiento de los aviones y capacitar al personal local”, reveló. Actualmente, en el Área Material Río Cuarto se desempeñan unos mil empleados, y se espera que el arribo de los F-16 impulse la formación técnica y educativa.

El ministro Petri destacó en sus redes que el programa F-16 incluye una inversión total de U$S 650 millones, entre adquisición, equipamiento y soporte logístico. Además, remarcó que en Río Cuarto y Tandil se ejecutan obras de infraestructura militar inéditas en décadas, con la creación de un Centro de Simulación Táctica F-16 y nuevas instalaciones para entrenamiento y mantenimiento.

Con velocidad máxima Mach 2, alta maniobrabilidad y capacidad para portar misiles aire-aire y aire-tierra, los F-16 son cazas de cuarta generación considerados entre los más versátiles del mundo. Su llegada simboliza la recuperación de capacidades estratégicas para la defensa del espacio aéreo argentino y la reafirmación de la soberanía nacional.