País > Histórico
El 5 de diciembre llegan a Las Higueras los primeros F-16 de la Fuerza Aérea
POR REDACCIÓN
La Base de Las Higueras, en el sur de Córdoba, se prepara para vivir un hecho sin precedentes. El 5 de diciembre llegarán las primeras seis aeronaves F-16 Fighting Falcon, de un total de 24 adquiridas a Dinamarca, que marcarán el reemplazo histórico de la flota Mirage de la Fuerza Aérea Argentina. El acto será encabezado por el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa Luis Petri, en lo que el Gobierno considera “la renovación más importante en materia de defensa en los últimos 40 años”.
Las aeronaves (cuatro biplazas y dos monoplazas) llegarán volando directamente desde Dinamarca, con reabastecimiento en vuelo de aviones KC-135R y apoyo logístico de un Hércules C-130H argentino. Los biplazas serán pilotados por aviadores daneses, mientras que los monoplazas estarán a cargo de pilotos argentinos.
El intendente de Las Higueras, Gianfranco Luchessi, celebró el acontecimiento y aseguró que tendrá un fuerte impacto económico y social en la zona. “Unas 30 familias de Estados Unidos se radicarán en la ciudad para trabajar en el mantenimiento de los aviones y capacitar al personal local”, reveló. Actualmente, en el Área Material Río Cuarto se desempeñan unos mil empleados, y se espera que el arribo de los F-16 impulse la formación técnica y educativa.
El ministro Petri destacó en sus redes que el programa F-16 incluye una inversión total de U$S 650 millones, entre adquisición, equipamiento y soporte logístico. Además, remarcó que en Río Cuarto y Tandil se ejecutan obras de infraestructura militar inéditas en décadas, con la creación de un Centro de Simulación Táctica F-16 y nuevas instalaciones para entrenamiento y mantenimiento.
Con velocidad máxima Mach 2, alta maniobrabilidad y capacidad para portar misiles aire-aire y aire-tierra, los F-16 son cazas de cuarta generación considerados entre los más versátiles del mundo. Su llegada simboliza la recuperación de capacidades estratégicas para la defensa del espacio aéreo argentino y la reafirmación de la soberanía nacional.
"No solo es bailar técnicamente, sino de bailar con alma": el Ballet de San Petersburgo llega a San Juan
El gobernador Marcelo Orrego se refirió a las alternativas que se discuten en Nación para terminar con las dudas que se generan en la Ley de Glaciares. El mandatario impulsa que la autoridad de aplicación de la norma recaiga en las provincias para otorgar claridad y previsibilidad a las inversiones mineras.