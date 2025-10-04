Ángel de Brito está teniendo un gran presente profesional tras haber ganado el premio Martín Fierro a mejor programa periodístico con LAM (América TV). Sin embargo, su futuro laboral podría estar lejos de esa señal.

La periodista Marcela Tauro reveló en Intrusos (América TV) el deseo de Telefe de incorporar al periodista como una de sus figuras. Según la información, la oferta sería para sumarlo a partir de mediados del 2026. Tauro recordó que Ángel de Brito tiene contrato con América TV hasta esa fecha, lo que lo dejaría libre para negociar un pase.

La posibilidad de un pase a otro canal se da en medio de las conocidas tensiones entre De Brito y su actual entorno laboral. En varias oportunidades, el conductor ha expresado su disconformidad con la producción de LAM, llegando a tener "picantes declaraciones en contra del canal y de Mandarina".

De Brito incluso interactuó con sus seguidores en redes sociales para aclarar una decisión de la producción. Un internauta le planteó que "Pepe hizo unos dos o tres programas con dos enigmáticos y los estiró". El presentador aclaró: "Les va bárbaro en números, pero yo les había pedido que la conducción sea rotativa, todos los días alguien distinto". No obstante, "Mandarina decidió hacerlo así", y su lugar fue ocupado solamente por Pepe Ochoa, Nazarena Vélez y Marcela Feudale hasta el momento.

Pese a los conflictos, la situación en el último tiempo parecía haber mejorado, como el hecho de que el canal haya accedido a ponerle la tribuna que tanto pidió. De todas formas, De Brito también ha elogiado a su equipo, celebrando que "tengo una producción espectacular" que "Lo dan todo por LAM, todos los días". El conductor cerró ese comentario con una afirmación contundente: "No hay más vagos, ñoquis, acomodados ni turbios".