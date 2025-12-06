Ante el temporal de lluvia que afecta al departamento, el Centro de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) de Jáchal emitió un informe detallando las acciones en curso para atender contingencias y garantizar la seguridad de los vecinos. Todos los sectores operativos trabajan de manera coordinada para monitorear el sistema hídrico, reparar servicios y asistir a las familias afectadas.

Estado del sistema hídrico y defensas

Según el reporte, las defensas y canales de riego del departamento funcionan con normalidad hasta el momento, aunque los equipos técnicos realizan evaluaciones permanentes debido a la falta de registros oficiales actualizados. En la localidad de Mogna, la toma de agua resultó afectada por la creciente, por lo que ya se implementan acciones de control para restablecer el servicio lo antes posible.

Trabajos en desagües y barrios críticos

El desagüe Vicuña Larraín, uno de los más importantes de Jáchal centro, opera sin inconvenientes, al igual que el resto de las colectoras. Personal municipal recorre todas las zonas para asegurar el drenaje correcto. En la Avenida España, donde se registró uno de los mayores caudales de agua, ya se completó la limpieza y se normalizó la transitabilidad.

Los trabajos se intensifican en barrios específicos:

Barrio 17 de Octubre: se retiraron 4 camionadas de escombros de un sector afectado.

Barrio Malvinas: se construyeron bermas para mitigar la acumulación de agua.

Servicios urbanos y asistencia a familias

El temporal ha dejado algunos servicios afectados:

Tres semáforos en zonas céntricas están fuera de servicio.

Cuatro sectores del alumbrado público permanecen sin energía.

Las cuadrillas municipales trabajan para normalizar ambos servicios.

En cuanto a la asistencia, 12 familias han recibido ayuda hasta el momento, distribuidas en la Zona Centro (8), Villa Mercedes (3) y Pampa Vieja (1). Además, una familia de Pampa Vieja, compuesta por un adulto y tres menores, fue autoevacuada de manera preventiva y trasladada a casa de un familiar.

Recomendaciones oficiales

El COEM permanecerá activo las 24 horas para la coordinación y atención de emergencias. La Municipalidad de Jáchal solicita a la población:

Mantener la calma.

Circular con precaución.

Seguir únicamente la información emitida por los canales oficiales.

La comunidad podrá recibir actualizaciones a través de los medios y redes sociales habilitados por la comuna, mientras las autoridades continúan evaluando la evolución del temporal.