El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, votó este domingo a las 11.40 en la Escuela de Gobierno en Salud “Floreal Ferraro”, en La Plata, en el marco de las elecciones legislativas nacionales. Tras emitir su voto, el mandatario calificó la jornada como “un día importantísimo” y volvió a cuestionar el cambio en el sistema de sufragio implementado este año.

“Acabo de hacer una larga cola porque a cada uno le tienen que explicar el modo de votar, lo que me parece muy bien, pero también habla de lo complejo que resultó el nuevo sistema. Hay que certificar y asegurar que se vote según la voluntad de cada bonaerense”, señaló.

Kicillof destacó que el acto electoral se desarrollaba con normalidad en casi toda la provincia. “El 99,9 % de las escuelas están en condiciones de votar, salvo algunos lugares del interior donde la lluvia demoró un poco más”, informó, tras dialogar con su ministro de Gobierno, Carlos Bianco.

Al referirse al contexto político, el gobernador consideró que la elección se da en una coyuntura “crítica” para el país. “Estamos votando qué va a pasar en la Argentina. Hay que decidir con el corazón, pensando en el futuro de la patria”, expresó.

Consultado sobre el rumbo económico y las reformas laborales que impulsa el gobierno nacional, Kicillof fue tajante: “Espero que no se insista con medidas que ya demostraron no funcionar. Hay más de 200.000 nuevos desempleados después de aprobar supuestas reformas que iban a ayudar.”

Antes de retirarse, dejó un mensaje para los votantes: “El pueblo gobierna a través de sus representantes, y eso se hace en las urnas. En las urnas se decide el futuro que queremos.”