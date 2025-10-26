Tras pegar un portazo en LAM, Marixa Balli viene destacándose en su participación en el certamen de cocina MasterChef Celebrity. De hecho, la actriz y bailarina ha generado contenido recientemente, tras vivir una noche complicada donde protagonizó un tenso ida y vuelta con el jurado Germán Martitegui.

Como invitado en El Ejército de la Mañana (Bondi Live), el periodista Adrián Pallares analizó el paso de Balli por el programa. Pallares sugirió que Balli "parece que todo le resbala y no", y no descartó que la actriz, algún día, pueda "revolee un plato" en el ciclo.

En el marco de esta reflexión, Pallares recordó el largo conflicto que mantuvo con Balli y reveló el peculiar motivo que la llevó a dejar de dirigirle la palabra por más de una década.

El periodista señaló que Marixa Balli no le habló durante quince años porque él y sus compañeros hicieron un chiste con la edad de la artista. Pallares incluso recordó una de las frases que causó el enojo, la cual fue: ‘Tacuarembó’. El periodista aclaró que la frase ni siquiera fue suya.

El impacto de este enojo fue significativo. Pallares relató que cuando Balli asistía a Intrusos, "traía un regalito para cada uno, y a mí me saltaba".

Respecto a la ofensa, Pallares recordó que Marixa Balli insiste en un agravio distinto, aunque él duda que haya sucedido. Según la versión de ella, que lo tiene "muy marcado", el periodista habría sacado un contrato de la oficina de [Daniel] Rottenberg y mostrado la edad de ella o el documento. Pallares precisó que duda que eso haya pasado.