Doña Marcelina Moyano volvió a dar una lección de compromiso cívico. A pocos días de cumplir 102 años, la madre del diputado provincial y presidente del Partido Justicialista de San Juan, Juan Carlos Quiroga Moyano, se acercó este domingo 26 de octubre de 2025 a su escuela para emitir su voto.

Con una vida que abarca más de un siglo, Doña Marcelina ha sido testigo de los grandes cambios políticos y sociales del país. Desde las primeras experiencias democráticas del siglo pasado hasta las elecciones actuales, nunca dejó de participar en los procesos electorales.

“Siempre usó la democracia para expresarse”, contó su familia con orgullo, destacando la lucidez y el entusiasmo con el que afrontó una jornada electoral distinta, marcada por la implementación de la boleta única papel en San Juan.

Su presencia en las urnas no solo emocionó a quienes la conocen, sino que también se convirtió en un símbolo del valor de la participación ciudadana. En tiempos donde la apatía electoral crece en varios sectores, Doña Marcelina volvió a demostrar que la democracia se fortalece con el ejemplo.

A sus casi 102 años, sigue dejando una huella profunda en la historia política y familiar de San Juan, recordando que el voto sigue siendo la herramienta más poderosa de la ciudadanía.

