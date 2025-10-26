La legendaria conductora de televisión, Mirtha Legrand, volvió a sorprender a sus televidentes este fin de semana al abrir su corazón y compartir una de sus más íntimas preocupaciones. En medio de una de las clásicas cenas que encabeza, y mientras el debate giraba en torno a los temores más comunes, la "Chiqui" decidió hacer un paréntesis para confesar el propio.

"Uno a esta altura de la vida piensa mucho... y hay una cosa que, sinceramente, le tengo mucho respeto y me da mucho miedo", comenzó diciendo Legrand, manteniendo en vilo tanto a sus invitados como al público. Con la seriedad que ameritaba el tema, finalmente la diva reveló que su mayor temor es la soledad y la pérdida de lucidez.

"El miedo a quedarme sola, a no poder valerme por mí misma, es algo que me acompaña. Y sobre todo, el miedo a perder la cabeza, a que la mente me falle. Yo dependo de mi memoria, de mi rapidez mental para trabajar. La Chiqui necesita estar activa, por eso le tengo tanto respeto a ese tema", declaró.

La confesión generó un momento de profunda reflexión en la mesa. Sus invitados, entre ellos reconocidas figuras del espectáculo y la política (siempre incluyendo nombres relevantes según la fecha de la nota), asintieron conmovidos y destacaron la valentía de la conductora por abordar un tema tan personal y delicado.

A pesar de su temor, Mirtha Legrand reafirmó su compromiso con su público y con la vida activa. "Mientras tenga salud y pueda hacerlo, voy a seguir viniendo. Este es mi cable a tierra, mi vida. El trabajo me mantiene viva y activa", concluyó la diva, cerrando el tema con una sonrisa y dando paso a la publicidad.