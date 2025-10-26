Benjamín Vicuña habría recibido una excelente noticia en el plano laboral, justo después de lograr un acuerdo con la China Suárez respecto a la estadía de sus hijos. El actor chileno estaría en conversaciones avanzadas para conducir un programa en la pantalla de El Trece.

El actor chileno, conductor de “The Balls”

Según información revelada por el periodista Alejandro Castelo en Ya Fue Todo, Vicuña sería convocado para liderar “The Balls” durante la temporada de verano. Canal 13 ya está en conversaciones con el actor, quien tiene muchas ganas de concretar el proyecto.

The Balls es un formato de entretenimientos que previamente fue conducido por Guido Kaczka hasta mediados de junio, momento en que fue reemplazado por Buenas Noches Familia.

La intención de la emisora sería no desgastar la imagen de Kaczka. Por ese motivo, el conductor finalizaría Buenas Noches Familia en diciembre, permitiendo el regreso del formato The Balls en el verano, esta vez con Vicuña al frente.