Trascendió la impresionante cifra que gana por semana Nico Vázquez con Rocky

En medio del rotundo éxito de "Rocky", la adaptación teatral de la icónica película protagonizada por Sylvester Stallone, que encabeza Nico Vázquez, ha trascendido la exorbitante cifra que la producción recauda por semana.

Adrián Pallares, conductor de Intrusos, reveló detalles del fenómeno durante su visita a El Ejército de la Mañana (Bondi Live). Según Pallares, la obra recauda alrededor de 360 millones de pesos cada semana. Esta impresionante cifra se explica porque la obra convoca a unos 5 mil espectadores semanales, y cada entrada tiene un costo que ronda los 60 mil pesos. El periodista remarcó la magnitud del logro al señalar: “Cuando en el teatro te va bien, a esos niveles, te va bien”.

La producción argentina ha marcado una peculiar diferencia respecto a las adaptaciones realizadas en el resto del mundo: mientras que la mayoría de las puestas internacionales fueron musicales, la versión local busca mantener el espíritu de la película original.

El impacto y el éxito alcanzado por la puesta nacional es tal que el propio Sylvester Stallone se mostró sorprendido, y le pidió a Nico Vázquez imágenes de lo que está ocurriendo con la obra en Argentina.

A lo largo del año, la obra ha convocado a grandes figuras del espectáculo y el deporte, quienes se hicieron presentes en distintas funciones. Entre los asistentes más destacados se encuentran Susana Giménez, Guillermo Francella, Leandro Paredes y el mismísimo Lionel Messi.