La jornada electoral en Pocito avanza con normalidad según confirmó el intendente e integrante del espacio Fuerza San Juan, Fabián Aballay. El jefe comunal recorrió establecimientos educativos en Villa Aberastain, uno de los sectores con mayor densidad electoral del departamento, donde destacó la tranquilidad de una elección marcada por el voto temprano de gran parte del padrón.

El funcionario remarcó que “es fundamental ejercer el deber cívico que tenemos como ciudadanos, porque cada elección fortalece nuestro sistema democrático y permite que todos podamos elegir o ser elegidos según la circunstancia”, expresó al dialogar con DIARIO HUARPE. El intendente subrayó la importancia de participar activamente, y reconoció la madurez tanto de dirigentes como de vecinos a la hora de desarrollarse el acto electoral.

Consultado por el desarrollo de la mañana, sostuvo que “el proceso transcurre con total normalidad, salvo las típicas demoras en la llegada de algún fiscal o presidente de mesa”, y recordó que solo una escuela, la Batalla de Tucumán, había presentado problemas de luz y agua potable durante la jornada previa, aunque la situación fue resuelta. También destacó que “Pocito es un departamento tranquilo, con comportamiento ejemplar en cada elección”, manifestó.

Respecto al nivel de participación, el intendente explicó que la información comenzará a consolidarse alrededor de las 14, momento en el que suelen reportar los fiscales partidarios. En ese sentido, señaló que “la mayor parte del electorado de Pocito suele votar durante la mañana, y en menor medida después del almuerzo”, lo que permite proyectar una tendencia temprana.

En relación al temor a una eventual baja concurrencia, Aballay admitió que “existían rumores sobre un desinterés del electorado”, aunque se mostró optimista por el movimiento observado en los establecimientos. Según adelantó, “un alto grado de participación fortalece la democracia y legitima el proceso electoral”, afirmó.

Por último, el jefe comunal sostuvo que la organización en Villa Aberastain y en la zona norte —el segundo distrito más numeroso del departamento— se desarrolla con fluidez, y destacó la importancia logística de las escuelas más concurridas. Mientras espera los primeros reportes oficiales, Aballay concluyó que la jornada avanza de manera ordenada y con una marcada presencia de votantes desde temprano.