Tom Holland, hospitalizado tras un accidente en el set de "Spider-Man: Brand New Day"

El rodaje de Spider-Man: Brand New Day, la próxima entrega de la saga de Marvel programada para 2026, ha sufrido un parón inesperado. El pasado viernes 19 de septiembre, el actor principal Tom Holland sufrió un accidente durante la filmación en Glasgow, Escocia, lo que obligó a hospitalizarlo. La noticia, adelantada por el medio Deadline, ha encendido las alarmas entre los seguidores de la franquicia.

Según reportes del medio especializado, el actor, que ha protagonizado cuatro entregas de la saga, fue tratado por una conmoción cerebral leve. Una fuente cercana a la producción confirmó que Holland se tomará "un descanso por precaución", con la expectativa de que regrese al set de filmación en solo unos días. La lesión ocurrió mientras el intérprete realizaba una acrobacia, según detalló el periódico sensacionalista británico The Sun.

Publicidad

Un reparto estelar y un "nuevo comienzo"

A pesar del susto, el actor ya ha mostrado signos de recuperación. The Sun también informó que, tras el accidente, Holland asistió a un evento benéfico junto a su coprotagonista y prometida, Zendaya, durante el fin de semana. Este compromiso sugiere que la lesión no ha afectado seriamente sus actividades.

La nueva película, que será dirigida por Destin Daniel Cretton (Shang-Chi), contará con un elenco reforzado. El reparto fue anunciado en agosto e incluye a figuras como Sadie Sink (Stranger Things), Liza Colón-Zayas, Jon Bernthal como Punisher, Florence Pugh como la Viuda Negra y Mark Ruffalo como Hulk.

Publicidad

El propio Tom Holland ha generado gran expectativa sobre la dirección de la historia. En una publicación en la cuenta de Instagram de la película, el actor afirmó que "la película es un nuevo comienzo. Es exactamente eso. Es todo lo que puedo decir. Es todo lo que me han permitido decir. No os preocupéis: no voy a hacerlo hoy”, prometiendo una renovación para el querido superhéroe arácnido.