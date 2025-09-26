El lanzamiento del Toyota Yaris Cross 2026, un SUV compacto muy esperado, se ha postergado debido a los daños sufridos en la planta de motores de la compañía en Porto Feliz, en el estado de San Pablo, Brasil. Esta situación fue provocada por un fuerte temporal que azotó la región el 22 de septiembre, según confirmaron desde la automotriz japonesa.

La fábrica, ubicada a aproximadamente 130 kilómetros de la ciudad de San Pablo, es un centro estratégico que en el pasado produjo motores para modelos como Etios y Yaris, y actualmente abastece la producción de Corolla y Corolla Cross. Sin embargo, el temporal impactó severamente las instalaciones.

En un comunicado oficial, Toyota detalló que el fenómeno climático, acompañado de ráfagas intensas, causó daños importantes: gran parte del techo fue arrancado, las estructuras metálicas se deformaron y un vehículo terminó volcado en el estacionamiento. Asimismo, diez empleados sufrieron heridas leves, pero todos recibieron atención médica rápida y no se registraron casos graves.

La planta permanece cerrada mientras la Defensa Civil realiza peritajes para determinar la magnitud exacta de los daños. "Con la seguridad de nuestros colaboradores como prioridad, estamos monitoreando la situación y brindando apoyo a todos los afectados", indicó la empresa, que aseguró que en breve anunciará una nueva fecha para la presentación del Yaris Cross.

Este retraso afecta el proyecto más reciente de Toyota en la región, diseñado para fortalecer su posición en el competitivo segmento de SUV compactos. La automotriz deberá esperar a que la planta productiva se recupere completamente para retomar la agenda del lanzamiento.