Gianinna Maradona tiene nuevo novio: quién es el empresario que la conquistó

A cinco meses de su última (y aparentemente definitiva) separación de Daniel Osvaldo, la hija menor de Claudia Villafañe y Diego Maradona, Gianinna Maradona, habría encontrado el amor nuevamente.

La información se dio a conocer en el programa "Puro Show", donde se reveló que la mediática estaría nuevamente en pareja con Guido Sergi. Se trata de un caballero que habría llegado a la vida de Gianinna a través de amigos en común y que se destaca por su muy bajo perfil.

Durante la emisión del programa, la panelista Caro Molinari detalló las características del nuevo compañero: "Él tiene 40 años, es dueño de una imprenta, está separado desde hace mucho tiempo y es papá de dos nenas chiquitas". El caballero es, de hecho, padre de dos niñas pequeñas.

Molinari también proporcionó un detalle sobre cómo manejan su relación lejos de la atención pública. La panelista agregó que "Cuando se hizo el evento de OLGA en homenaje a Maradona, él la acompañó pero mantuvo distancia porque no quería llamar la atención".