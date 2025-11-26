Con la apertura oficial del Paso de Agua Negra, el primer viajero en cruzar esta emblemática ruta internacional de montaña es un cicloturista alemán llamado Samuel, quien lleva varios días esperando para iniciar su travesía.

Samuel habló con Región Binacional y contó los detalles de su aventura: “Hola, soy Samuel, soy de Alemania y hoy el Paso de Agua Negra va a entrar y sí, yo estoy viajando en mi bicicleta. Yo fui a Chile, a Santiago de Chile, después al norte, luego a Bolivia, crucé la Salta de Coypasa y después fui por la Ruta 40, a La Quiaca, y muy lento hacia el sur con mi bicicleta, todo en bicicleta. Ahora voy a cruzar a Chile, pero creo que el Paso de Agua Negra está muy hermoso. Es mi primera vez en las montañas aquí en Argentina y estoy muy feliz”.

El cicloturista explicó por qué eligió esta ruta: “Elijo el Paso de Agua Negra porque es un paso muy especial, la altura es muy grande y es muy interesante. Hay un poco de lluvia y nieve, y con bicicleta es toda una aventura. Llevo mi equipaje, una carpa para dormir afuera, me gusta la naturaleza, algunas herramientas para reparar algo, comida y bebida, y pocas ropas”.

La historia de Samuel refleja el espíritu aventurero de quienes buscan explorar la región a través de medios poco convencionales. Su travesía incluye un recorrido que atraviesa varios países de Sudamérica, combinando rutas de montaña y caminos históricos, y ahora se enfrenta al desafío de cruzar los Andes por uno de los pasos más altos y emblemáticos de la región.

Con su llegada al Paso de Agua Negra, Samuel se convierte en el primer viajero registrado de la temporada 2025-2026, marcando el inicio de la actividad turística y deportiva en esta ruta internacional que conecta San Juan con Chile