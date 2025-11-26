Whirlpool cerró su planta de Pilar y despidió a 220 trabajadores

La empresa de electrodomésticos Whirlpool decidió cerrar de manera definitiva su planta industrial ubicada en el Parque Industrial de Fátima, en el municipio de Pilar. La medida implica la desvinculación de 220 empleados, tanto del área de producción como de sectores administrativos y técnicos.

Según fuentes de la compañía, la determinación responde a la falta de competitividad para operar en el mercado actual, afectada por la caída en las ventas y el aumento significativo de las importaciones. La empresa mantendrá su oficina comercial y de distribución en el país, donde continuarán trabajando entre 100 y 120 personas.

La planta de Pilar había sido inaugurada en octubre de 2022 con una inversión de 52 millones de dólares, destinada a la producción de lavarropas de última generación. El proyecto original contemplaba una producción anual de 300.000 unidades, con un 70% de destino exportador. Sin embargo, en los últimos meses la producción se había reducido a 150.000 unidades anuales, con una distribución equitativa entre mercado local y exportación.

La empresa informó que se encuentra negociando con la Unión Obrera Metalúrgica los términos de las indemnizaciones, que incluirán los montos legales correspondientes más un complemento adicional. Representantes de la compañía señalaron que la decisión forma parte de una reconfiguración estructural para convertir la operación argentina en un modelo comercial más que industrial.

Trabajadores de la planta manifestaron su malestar por la sorpresiva medida, señalando que no recibieron ningún aviso previo. Algunos empleados optaron por permanecer en las instalaciones en espera de explicaciones más detalladas sobre las causas del cierre y las condiciones de su desvinculación.

Whirlpool confirmó que su presencia comercial en Argentina continuará ininterrumpidamente, garantizando el abastecimiento de electrodomésticos, accesorios y repuestos en todo el territorio nacional. La empresa aún no definió el destino que le dará a las instalaciones industriales de Pilar.