L-Gante confesó cómo es su relación con Wanda Nara y su nuevo novio

El cantante de cumbia 420, L-Gante, aprovechó una aparición en el programa "La mañana de Moria" para aclarar aspectos de su vida personal y profesional.

El artista fue consultado sobre su presente amoroso, especialmente tras haberse separado recientemente de su mánager, Maxi El Brother, en muy malos términos. El cantante confirmó la verdad de su corazón: "Estoy soltero y sin tener citas. Estoy totalmente enfocado en mi, capaz porque las parejas me distrajeron en algún punto y me generaron traumas, pero pronto volveré a abrirme a lo sentimental".

Respecto a su vínculo con Wanda Nara, con quien salió por varios meses, L-Gante fue muy sincero al recordar la relación y afirmó: "Tengo lindos recuerdos de ella y cierta etapa me hizo muy bien". Aunque admitió que no tienen mucha comunicación, el cantante señaló que "Podría decir que somos amigos". Incluso se refirió a la nueva pareja de la empresaria, Martín Migueles. Sobre él, dijo: "No lo conozco todavía, pero por lo que veo en redes, en fotos, a ella la veo bien y me alegra".

El notero de El Trece quiso ser picante y lanzó la pregunta que ha dividido a la escena mediática: ¿Team China o Team Wanda?. L-Gante sorprendió al dudar con su respuesta, la cual generó extrañeza porque al haber estado con la empresaria, se imaginaba que ella tendría su apoyo. El artista eligió una postura neutral, respondiendo: "No me la haces fácil, soy team L-Gante, el ´team sin problema´". Para despejar dudas sobre su posición ante esta eterna enfrentación mediática, L-Gante aclaró su punto de vista: "Yo no tengo problema con nadie, si tengo que estar hablando con la China o Wanda, a mi me da igual, el conflicto es ajeno".

Toda esta revelación se da mientras crecen los rumores de que L-Gante será un posible reemplazo en MasterChef Celebrity. Se especula que tomaría el lugar de Maxi López cuando este regrese a Suiza para acompañar a su mujer, Daniela Christiansson, en las últimas semanas de gestación y la llegada de su quinto hijo. Sin embargo, la situación sobre el reemplazo ha generado un enfrentamiento entre periodistas, pues Paula Varela contó en Intrusos que el cantante lo reemplazaría, pero Yanina Latorre se encargó de desmentirla y asegurar que "él no es, sino otra persona".