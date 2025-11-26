La carrera solidaria Cielo Nocturno ya se prepara para su nueva edición del sábado 20 de diciembre en El Pinar, donde corredores, familias y aficionados al deporte se reunirán para participar de una propuesta diferente: la inscripción será un juguete nuevo que luego será donado a los niños internados en el Hospital de Niños. Con ese objetivo, Franco Oro, organizador del evento, confirmó que habrá distancias de 6 y 12 kilómetros, además de categorías pensadas para los más chicos, buscando que la jornada tenga un aire completamente comunitario y festivo.

“Este 20 de diciembre vamos a correr todos por una causa solidaria. La inscripción es un juguete y esperamos que la comunidad se sume con el mismo entusiasmo de otros años”, señaló a DIARIO HUARPE, explicando que la largada y la llegada estarán ubicadas en el mismo sector de El Pinar, un entorno elegido por su amplitud y su contacto con la naturaleza. Sobre el proceso previo, agregó: “Hay un formulario disponible en las redes sociales de Cielo Nocturno Train. Al completarlo, ya quedarán registrados para la acreditación”.

Publicidad

El organizador también explicó cómo será el día de entrega de dorsales y qué podrán esperar los participantes al acercarse a retirar su kit. “La acreditación se informará en los próximos días. Allí recibiremos el juguete nuevo y entregaremos el dorsal junto a algunos obsequios obtenidos gracias a personas que quieren colaborar”, comentó, remarcando que el requisito principal es que los juguetes sean nuevos, dado que se destinarán directamente a los pacientes del Hospital de Niños. Además, adelantó que habrá voluntarios asistiendo en el proceso para garantizar una logística ágil y ordenada.

En relación al destino de las donaciones, Oro aclaró que todo lo recolectado será entregado al hospital una vez finalizado el evento y que la entrega estará acompañada por una sorpresa especial. “Queremos que todos los niños reciban a Papá Noel. La idea es que, durante esa semana, él pueda acercarse con los juguetes que la gente aporte”, explicó. Este gesto, según contó, se convirtió rápidamente en uno de los motores principales del grupo organizador, que buscó que la carrera trascendiera lo deportivo para convertirse en una experiencia que pueda dejar una huella real.

Publicidad

La iniciativa surgió de la tradición solidaria que cada año sostiene Adventure Running Team, el equipo con el que trabaja. “Siempre organizamos algo solidario. En esta ocasión queríamos hacer una carrera distinta, con un toque de aventura, cruce de agua y algo de subida, aunque no haya montaña real. El Pinar nos permite un cierre distinto, compartido entre amigos y familias”, expresó. Según adelantó, el recorrido fue pensado para ser accesible, entretenido y con ciertos desafíos que permitan disfrutar el entorno sin perder el carácter familiar.

Por último, afirmó que el movimiento en las inscripciones superó sus expectativas iniciales y que eso reafirmó el espíritu de la propuesta. “Sin haber pasado un día desde la publicación, ya contamos con 200 personas inscriptas. Creemos que vamos a superar el récord histórico de 700 u 800 participantes”, señaló. Con el entusiasmo creciente y la apuesta por una causa que atraviesa a toda la comunidad, la edición solidaria de Cielo Nocturno se perfila como una de las más convocantes y emotivas de los últimos años.

Publicidad

Para quien desea inscribirse debe anotarse en el siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDQTQBL3qq0qGwtFE3WN7uORP4WF4_PjR8Akmdehz1QrTpgA/viewform?pli=1