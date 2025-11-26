La China Suárez contó dónde pasarán las fiestas sus hijos

Mientras que la relación de la China Suárez y Mauro Icardi se afianza en Turquía, la actriz mantiene diversos conflictos abiertos con los padres de sus hijos en Argentina, especialmente con Benjamín Vicuña. Desde que inició su romance con Icardi, Suárez sostiene un fuerte enfrentamiento mediático con Vicuña, padre de sus hijos menores, mientras que su vínculo con Nicolás Cabré, padre de Rufina, parece estar en una fase más estable.

En este contexto de tensión, avivado por mensajes recientes de la actriz que habrían estado dirigidos a Vicuña y que él mismo confesó que le dolieron, La China Suárez fue consultada sobre cómo se organizarán las fiestas de fin de año para sus hijos Rufina, Magnolia y Amancio.

En diálogo con Mati Vázquez y Pampito en el programa Puro Show, la actriz reveló los detalles del acuerdo navideño.

Respecto a la definición de la fecha y el lugar, la ubicación es incierta y depende de la agenda deportiva de su actual pareja. La actriz expresó que: “Todavía no sabemos, porque están viendo si le ponen un partido a Mauro en una fecha”.

A pesar de la incertidumbre sobre la localización, el esquema general de las fiestas ya está definido con los padres. Suárez explicó que mantiene un arreglo habitual con Cabré y Vicuña: “Tengo el arreglo con los padres de mis hijos como todos los años: una fiesta la pasan conmigo y otra con ellos”. Finalmente, aclaró que la ubicación es un detalle secundario: “Es indistinto si lo pasamos acá o allá”.