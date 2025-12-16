Luego del anuncio del Gobierno de San Juan sobre el pago de un bono extraordinario de $120.000 para los empleados estatales de planta y los contratados, la atención se trasladó de inmediato al Poder Judicial. La pregunta que comenzó a circular entre los trabajadores fue si los judiciales recibirían un beneficio similar para cerrar el año.

La respuesta llegó desde la Corte de Justicia, que resolvió avanzar con el pago de un bono extraordinario de características similares, aunque con un alcance limitado en comparación con el otorgado por el Ejecutivo provincial. Según confirmaron fuentes oficiales del máximo tribunal, la suma será no remunerativa y estará destinada a una franja específica del personal judicial.

En concreto, el bono será percibido por los trabajadores administrativos y técnicos del Poder Judicial hasta la categoría de oficial superior inclusive. De esta manera, la medida alcanza a la mayor parte de la estructura operativa del sistema judicial, pero deja afuera a los cargos jerárquicos.

Quedaron expresamente excluidos del beneficio los jefes de área, directores, funcionarios y magistrados, en una decisión que apunta a replicar el criterio aplicado en otras oportunidades, donde los bonos extraordinarios se orientan a los niveles salariales más bajos y medios de la administración pública.

Además, la definición de la Corte contempla el pago para el personal de servicio y maestranza, así como para los trabajadores contratados, ampliando el universo de beneficiarios dentro del Poder Judicial y alineándose parcialmente con la política salarial anunciada por el Gobierno provincial.

La determinación se conoce en un contexto de tensión inflacionaria y pérdida del poder adquisitivo, donde los bonos de fin de año aparecen como una herramienta para compensar, al menos de manera transitoria, el impacto del costo de vida sobre los ingresos. No obstante, la exclusión de los rangos superiores también busca marcar una señal de austeridad institucional.

Con esta decisión, el Poder Judicial se suma al esquema de bonos dispuesto por el Ejecutivo, aunque con un alcance propio y diferencias claras en cuanto a quiénes lo percibirán. De este modo, se despeja una de las principales incógnitas de los últimos días y se confirma que, al menos para una parte importante del personal judicial, habrá un refuerzo económico antes de fin de año.