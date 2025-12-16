La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó la segunda etapa de depósitos correspondientes a diciembre para jubilados y pensionados, conforme al calendario oficial de pagos. Este mes, los beneficiarios reciben la prestación base junto con la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) y un bono extra de $70.000, si les corresponde.

El aumento de los montos básicos se ajustó en función del índice de inflación del mes de octubre, informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), siguiendo el Decreto 274/2024 que establece incrementos por movilidad. En concreto, las jubilaciones y pensiones se incrementaron un 2,34% en concordancia con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, reemplazando los ajustes cuatrimestrales anteriores por aumentos mensuales basados en la inflación más reciente.

Este cambio busca proteger el poder adquisitivo de la población más vulnerable, evitando que la variación de precios afecte sus ingresos de manera significativa mes a mes.

Los montos oficiales para diciembre, incluyendo extras, quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $340.879,59 más $70.000 del bono adicional y $170.439,80 del aguinaldo, totalizando $581.319,39.

Jubilación máxima: $2.293.796,92 más $1.146.898,42 de aguinaldo, sumando $3.440.695,34.

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $272.703,67 más $70.000 del bono y $136.351,84 del aguinaldo, alcanzando $479.055,51.

Pensiones no contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $272.703,67 más $70.000 del bono y $119.307,85 del aguinaldo, total $427.923,56.

Pensiones no contributivas para madres de 7 o más hijos: $340.879,59 más $70.000 del bono y $170.439,79 de aguinaldo, sumando $581.319,38.

El Sueldo Anual Complementario, conocido como aguinaldo, se abona en dos cuotas anuales. Cada pago equivale al 50% del mejor ingreso percibido durante el último semestre y se acredita automáticamente en la cuenta bancaria de los beneficiarios.

Además, ANSES continúa informando y facilitando trámites, como el otorgamiento de apoderados para jubilados a través de la plataforma Mi ANSES, y adelanta detalles sobre los pagos y montos previstos para enero de 2026.