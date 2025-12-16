La convocatoria del Real Madrid para el partido de Copa del Rey ante el Talavera introduce una restricción inesperada en la alineación debido a la inscripción de Franco Mastantuono con el Castilla. Aunque el joven extremo argentino figura en el plantel del primer equipo y portará el dorsal 30, su estatus administrativo lo considera un jugador de las Inferiores más, lo que limita a Xabi Alonso a utilizar solo tres jugadores adicionales del filial en el once titular.

La "trampa" administrativa utilizada por el Real Madrid para evitar comprometer una ficha más entre los 25 principales le otorgó flexibilidad ante cualquier imprevisto. Ahora, esta situación obliga al técnico a ajustar su estrategia de rotaciones, en un contexto marcado por las bajas y la necesidad de dosificar esfuerzos de cara a futuros compromisos.

Xabi Alonso ha convocado a seis futbolistas del Castilla para el encuentro copero, entre los que destacan el portero Fran González, los defensas David Jiménez, Valde y Joan, y los centrocampistas Cestero y Thiago Pitarch. De este grupo, junto a Mastantuono, tres tienen opciones de ser titulares: David Jiménez ocuparía el lateral derecho, mientras que Cestero y Thiago Pitarch reforzarían el centro del campo.

La normativa de la Copa del Rey establece que solo pueden alinearse hasta cuatro jugadores con ficha del filial en el once inicial. Por tanto, la inclusión de Mastantuono como canterano reduce el margen habitual para dar minutos a jóvenes del Castilla, una práctica frecuente en las primeras rondas del torneo.

La limitación también condiciona las sustituciones durante el partido. Si Xabi Alonso quisiera introducir a Joan o Valde para dar descanso a Huijsen o Fran García, se vería forzado a retirar a Mastantuono o a otro canterano para evitar incurrir en alineación indebida.