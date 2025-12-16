Los teléfonos rotos por caídas imprevistas, inutilizados porque se mojaron o con una batería que no dura nada, forman parte de los inconvenientes más comunes en la vida diaria. Cada vez más personas buscan un smartphone que resista el ritmo real del día a día y, a su vez, simplifique las tareas cotidianas.

En esa línea, el segmento de teléfonos inteligentes suma una alternativa pensada para resolver estos inconvenientes y responder a los desafíos de la inteligencia artificial: Honor X7d, disponible en la Argentina a través de Claro, ofrece resistencia y múltiples funciones prácticas como principales características.

David Moheno, director de Comunicación y Relaciones Públicas de Honor Latam, manifestó: “Celebramos la llegada del Honor X7d para toda la Argentina, de la mano de Claro, que nos acompaña con su cobertura nacional y con la posibilidad de adquirir el Honor X7d en hasta 12 cuotas, o bien con un 20% de descuento en un solo pago. Son oportunidades únicas para quienes buscan un smartphone resistente al agua, capaz de soportar caídas y con una batería de gran capacidad”.

En la presentación del Honor X7d, participaron varias personalidades reconocidas, como Juli Puente, creadora de contenidos vinculados a la tecnología y la vida cotidiana, y Stephanie Demner, referente en moda y tendencias en redes sociales. También participó Maxi Espíndola, músico y miembro del dúo “MYA”, y Luli Ávalos, comunicadora especializada en cultura pop, y Luz Fernández, dedicada a bienestar y salud.

Durante la presentación, el público casual que estaba visitando el shopping o haciendo las compras para las fiestas, pudo participar de una dinámica que puso a prueba la resistencia del Honor X7d, en la que el dispositivo fue extraído de un gran bloque de hielo a punta de martillazos efectuados por personas que pasaban por el lugar.

También se hicieron llamadas a un X7d sumergido completamente en agua, para demostrar su durabilidad, resistencia y protección ante agentes que habitualmente perjudican este tipo de dispositivos. Finalmente, se sorteó un ejemplar del Honor X7d entre los asistentes y el ganador resultó ser un emocionado padre de familia que paseaba por el shopping con su pareja y sus dos hijos pequeños.

Desde la marca destacaron la protección del equipo tanto para su uso en el hogar como al aire libre. La certificación SGS de 5 estrellas confirma que puede soportar caídas o aplastamientos sin dañarse, mientras que la protección IP65 lo hace resistente a salpicaduras de agua y polvo.

El equipo posee una batería dual silicon carbon de 6.500 mAh, orientada a brindar más autonomía y durabilidad. Según la marca, se mantiene estable después de años de uso exigente.

El Honor X7d incorpora un botón de inteligencia artificial, que lleva rápidamente a resolver tareas como la optimización del dispositivo, la búsqueda de fotos o la edición con borrado inteligente, para que se realicen de manera más sencilla y rápida.

El smartphone ya se comercializa a través de la red Claro en todo el país, con la posibilidad de acceder a financiación en 12 cuotas o un 20% de descuento por pago único, hasta agotar stock.