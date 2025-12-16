Un análisis reciente realizado por Proyección Consultores pone en evidencia las cualidades que los argentinos consideran esenciales en un presidente ideal. Según el informe, la "Honestidad y la Transparencia" lideran las prioridades con un 49,2% de menciones, seguidas de cerca por la "Visión de futuro y proyecto de país" con un 45,6% y la "Capacidad para resolver problemas" con un 45,2%. En niveles secundarios aparecen la "Empatía con los más vulnerables" (35,2%) y la "Cercanía con la gente" (25%).

Este conjunto de atributos refleja una demanda equilibrada por parte de la sociedad, que espera de su líder una ética pública sólida, una dirección estratégica clara y una gestión eficaz.

Al contrastar estas expectativas con la percepción sobre el actual presidente, Javier Milei, la imagen cambia notablemente. La cualidad más destacada asociada a su figura es la "Visión de futuro y proyecto de país" con un 34,3%, seguida por la "Actitud y firmeza" con un 30,1%. En cambio, la "Capacidad para resolver problemas" solo alcanza un 19,2% y la "Honestidad y transparencia" apenas un 18,4%.

Un dato importante es que casi la mitad de los encuestados (48,1%) considera que Milei no posee ninguna de las cualidades evaluadas, lo que indica una percepción altamente polarizada.

La comparación directa entre el presidente ideal y la figura de Milei muestra coincidencias parciales: el mandatario real se acerca a la expectativa social en cuanto a visión de futuro, aunque con menor intensidad. Sin embargo, las brechas son notables en atributos clave como la honestidad y la capacidad de resolución, que no se consolidan en su imagen pública.

Por otro lado, la "Actitud y firmeza" es un rasgo que no se encuentra entre las principales demandas del presidente ideal, pero que destaca en la percepción sobre Milei, sugiriendo un estilo de liderazgo más confrontativo y decidido que basado en la empatía o el pragmatismo.

Al analizar el fenómeno desde la perspectiva del electorado, las diferencias se profundizan. Entre quienes votaron por La Libertad Avanza, el actual presidente supera incluso al ideal en visión de futuro y actitud, y obtiene altos reconocimientos en honestidad y capacidad de gestión.

En contraste, los seguidores de fuerzas opositoras como Fuerza Patria, Provincias Unidas o el Frente de Izquierda tienden a percibir que Milei carece de las cualidades deseables, predominando una evaluación negativa.

Este escenario confirma que la valoración del presidente está fuertemente influida por la identidad política previa, más que por un consenso general sobre su desempeño.

El estudio concluye que la diferencia entre el presidente ideal y el presidente real no implica necesariamente una debilidad política. En el caso de Milei, su fortaleza reside en representar una demanda específica de orden, firmeza y cambio, que aunque no coincide del todo con el ideal mayoritario, le permite consolidar un núcleo de apoyo sólido.

El desafío para el futuro será si el oficialismo logra reducir esta brecha incorporando atributos más cercanos al ideal social, como la capacidad de gestión y la transparencia, o si mantendrá un liderazgo basado más en la confrontación que en la convergencia.